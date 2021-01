ERICA: Interaktiver Thriller erscheint nach PS4 auch für iOS-Geräte

Bereits im Jahr 2019 erschien das interaktive Game ERICA für die PS4 im Sony Play Store. Das Besondere an diesem Titel ist die FMV-Charakteristik („Full Motion Video“), also die Darstellung der Inhalte über vorher aufgenommene Videos, um die Geschichte voranzutreiben. ERICA nutzt dabei die „Touch Video“-Technologie der Entwickler von Flavourworks, um mit der Videosequenz zu interagieren und Kontrolle auszuüben.

Zu Beginn dieser Woche kündigte Flavourworks nun an, dass man ERICA ab dem 15. Januar kostenlos unter iOS ausprobieren könne. Den Entwicklern konnte es aber wohl nicht schnell genug gehen, denn der interaktive Thriller ist schon jetzt im App Store aufgeschlagen. Der Download von ERICA (App Store-Link) für iPhone und iPad ist kostenlos und kann zum Preis von 3,49 Euro per In-App-Kauf zur Vollversion freigeschaltet werden. Für die Installation ist iOS 13.0 oder neuer sowie 1,6 GB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät notwendig. Eine deutsche Lokalisierung gibt es auch bereits.

„Erlebe eine lebendige Welt und ändere den Verlauf der Geschichte in diesem bahnbrechenden interaktiven Live-Action-Thriller. […] Werde zu Erica, einer jungen Frau, die von Albträumen geplagt ist und von grausigen neuen Hinweisen getrieben wird, um sich vergangenen traumatischen Ereignissen zu stellen. Es liegt an dir, die schockierende Wahrheit aufzudecken. Führe Erica durch die Geschichte, indem du deine Berührung verwendest, um physisch mit ihrer Umgebung zu interagieren.[…] Triff Hunderte von Entscheidungen, um die Handlung des Spiels zu beeinflussen. Beim Finale der packenden und verzweigten Erzählung erwarten dich viele verschiedene Enden. Kein einziger Pfad enthält alle Antworten.“

So berichten die Entwickler von Flavourworks im deutschen App Store. Mit 1,6 GB ist ERICA kein Leichtgewicht, aber wenn der Download erst einmal auf dem Gerät ist, ist ERICA ein ganz besonderes, ungewöhnliches und intensives Spiel, dessen Download sich absolut lohnt. Wenn ihr mehr zu ERICA erfahren wollt, schaut euch abschließend den PS4-Trailer zum Game an.