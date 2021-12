Eve Room: Neue Generation mit Thread jetzt verfügbar

Nach unserem erfolgreichen Start in den Adventskalender gibt es jetzt wieder erfreuliche Nachrichten aus dem Hause Eve Systems. Der Hersteller aus München hat ein weiteres Produkt mit Thread kompatibel gemacht. Den neuen Eve Room könnt ihr ab sofort bei Amazon bestellen, der Raumluft-Qualitätssensor kostet 99,95 Euro.

Was bringt Thread? Das HomeKit-Zubehör funkt sonst per Bluetooth, hier darf die Reichweite bis zur nächsten HomeKit-Steuerzentrale wie dem HomePod mini oder Apple TV nicht zu groß sein. Dank Thread kann dieses Funksignal von kompatiblen Geräten, wie etwa dem neuen Eve Thermo, weitergeleitet werden, um die Reichweite zu erhöhen.

Ansonsten hat sich technisch leider nicht viel getan. Eve Room misst Schadstoffkonzentration (VOC), Temperatur und Luftfeuchtigkeit in eurem Zuhause und zeigt die Messwerte auf einem eINK-Display an. Natürlich können sämtliche Werte auch in HomeKit genutzt werden, um beispielsweise Automationen auszulösen.

Äußerlich sieht der Eve Room dem bereits länger mit Thread erhältlichen Eve Weather zum verwechseln ähnlich. Der Eve Weather kostet allerdings 30 Euro weniger und ist für den Außenbereich gedacht. Daher verfügt der Eve Weather auch über einen Luftdrucksensor und nicht über den Sensor für die Schadstoffkonzentration. Genau dieses Messgerät für die Luftqualität in Innenräumen ist deutlich aufwändiger und teurer, daher kostet der Eve Room etwas mehr.

