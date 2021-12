WhatsApp: Selbstlöschende Nachrichten als Standard für neue Chats festlegen

Selbstlöschende Nachrichten, Fotos und Videos sind nicht neu bei WhatsApp (App Store-Link). Allerdings gibt es nun neuen Optionen, die es erlauben, dass alle neuen Chats standardmäßig diese Funktion aktiviert haben. Dabei könnt ihr selbst entschieden, wann Nachrichten automatisch gelöscht werden sollen: 24 Stunden, 7 Tage, 90 Tage oder nie.

Wenn du selbstlöschende Nachrichten standardmäßig ausgewählt hast, sehen das auch die anderen Teilnehmer deiner Chats. Dadurch wissen deine Kontakte, dass du ihnen nicht persönlich misstraust, sondern eine grundsätzliche Entscheidung darüber getroffen hast, wie du mit Menschen auf WhatsApp in Zukunft kommunizieren willst. Natürlich lässt sich diese Entscheidung auch problemlos ganz oder teilweise rückgängig machen, wenn du z. B. die Nachrichten in einem bestimmten Chat für unbestimmte Zeit behalten willst.

Die Pandemie mit all ihren Einschränkungen für persönliche Kontakte hat noch einmal ganz deutlich gemacht, dass wir den Schutz unserer Privatsphäre nicht aufgeben dürfen, nur weil unsere Gespräche mit Familie und Freunden vermehrt in der digitalen Welt stattfinden. Funktionen wie selbstlöschende Nachrichten und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind deshalb Teil unserer Identität als moderner, privater Messaging-Dienst. Sie tragen entscheidend dazu bei, ein Gefühl von Sicherheit und Vertraulichkeit zu vermitteln, wie du es bisher nur aus persönlichen Gesprächen in der realen Welt kanntest.