Fabians Spiel des Jahres: Lego Star Wars Battles

Ich habe lange überlegt, welches Spiel mir im fast abgelaufenen Jahr am besten gefallen hat. Auch wenn ich es mittlerweile wieder zur Seite gelegt habe, war die Antwort dann doch recht eindeutig. Es ist Lego Star Wars Battles (App Store-Link), ein auf Apple Arcade veröffentlichtes Echzeit-Strategie-Spiel.

Die Veröffentlichung auf Apple Arcade ist wohl auch einer der Hauptgründe dafür, dass mich Lego Star Wars Battles überzeugen konnte. Das Player vs. Player Spiel wäre eigentlich prädestiniert dafür, den Spielerinnen und Spielern das Geld mit In-App-Käufen aus der Tasche zu ziehen. Auf Android ist das wohl auch der Fall, glücklicherweise gibt es In-App-Käufe bei Apple Arcade nicht.

Das erwartet euch in Lego Star Wars Battles

Im Mittelpunkt des Spiels stehen dabei natürlich zahlreiche bekannte Charaktere aus dem Star Wars Universum. In Lego Star Wars Battles geht es unter anderem um die Fragen, was passiert, wenn ein Ewok sich mit einem Tusken Räuber anlegt? Kann ein Schwarm Porgs es mit einem Sturmtruppler aufnehmen? Könnte Chewbacca Boba Fett zeigen, wo es langgeht? Wer würde in einem Kampf zwischen Yoda und Darth Vader gewinnen?

Was mir dabei ausdrücklich gut gefällt ist die Balance des Spiels. Es gibt keine Karte, mit der man den Feind innerhalb weniger Sekunden vernichten kann. Jeder Charakter hat seine Stärken und Schwächen. So ist Darth Vader beispielsweise besonders stark gegen Rebellen oder Ewoks, hat aber bei Angriffen aus der Luft seine Schwächen.

Und so kann man im Duell auf verschiedene Strategien setzen und den Feind nicht nur überrennen, sondern auch gekonnt auskontern. Nichts ist ärgerlicher, als wenn frisch auf dem Schlachtfeld platzierte Truppen schon nach wenigen Sekunden dem Erdboden gleich gemacht werden. Auf der anderen Seite ist es überaus nervig, wenn man einen Scharfschützen ankämpfen muss, aber nicht die passenden Karten auf der Hand hat, um dessen Angriff zu parieren.

Warum ich es doch wieder zur Seite gelegt habe

Und am Ende gibt es dann doch noch ein Problem – das wohl damit zu erklären ist, dass Lego Star Wars Battles eben ursprünglich mit In-App-Käufen „entwickelt“ wurde. Es geht immer weiter und immer weiter, ein echtes Ende fehlt. Und irgendwann zieht sich der Spielspaß dann doch sehr in die Länge, man muss sehr viel Zeit investieren, um weitere Welten und Charaktere freizuschalten. Mir ist ein Spiel lieber, das ich nach zehn Stunden glücklich und zufrieden zur Seite legen kann, als dass es immer weiter geht. Trotzdem habe ich Lego Star Wars Battles wirklich sehr gerne gespielt, bis dann irgendwann die Motivation verloren ging.