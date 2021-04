Fantasian: Neues Rollenspiel jetzt auf Apple Arcade verfügbar

Gestern ging es auf Apple Arcade ja so richtig rund. Mit Wonderbox konnten wir euch zunächst eine tolle Neuerscheinung vorstellen, wenig später folgte dann die Ankündigung seitens Apple, ab sofort auch zahlreiche kostenpflichtige Klassiker aus dem App Store in das Portfolio von Apple Arcade aufzunehmen. Aber das waren nicht die einzigen Neuigkeiten: Mit Fantasian (App Store-Link) gibt es eine weitere Neuerscheinung.

Über den Download, der je nach Gerät mehr als 4 GB groß ist, dürfen sich vor allem Rollenspiel-Fans freuen. Das Spiel stammt aus der Feder von Hironobu Sakaguchi, dem Schöpfer der legendären Final Fantasy Reihe. Leider gibt es eine schlechte Nachricht: Im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen auf Apple Arcade ist Fantasian nicht in deutscher Sprache erhältlich, sondern nur auf Englisch und Japanisch.

Die Erzählung beginnt in einem Reich, das von Maschinen regiert wird. Innerhalb dieses multidimensionalen Universums wird das Gleichgewicht von „Chaos und Ordnung“ zu einem Schlüsselfaktor im Kampf um diese Reiche und die Machenschaften der Götter, die sie kontrollieren wollen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Protagonisten Leo, der nach einer gewaltigen Explosion erwacht und sich in einem fremden Land wiederfindet, in dem ihm nur eine einzige Erinnerung geblieben ist. Während der Spieler sich auf eine Reise begibt, um Leos Erinnerungen wiederzuerlangen, wird er die Geheimnisse der bizarren mechanischen Infektion enträtseln, die langsam alles verschlingt, was der Menschheit bekannt ist. Die fesselnde Geschichte stammt aus der Feder von Sakaguchi und wird von einem mitreißenden Soundtrack des berühmten Final Fantasy-Komponisten Nobuo Uematsu untermalt.