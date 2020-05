Geheimschriften: Neues Tool für Geocacher, Homeschooling und Schnitzeljagden

Der Entwickler Thomas Niederberger dürfte den Geocachern unter unseren Lesern vielleicht schon von der tollen CacheToolBox (App Store-Link) bekannt vorkommen. In der App finden sich zahlreiche Hilfsmittel, die für fortgeschrittene Geocaching-Abenteuer unverzichtbar sind. Mit der App Geheimschriften (App Store-Link) gibt es nun eine neue Anwendung von Thomas Niederberger, die sich – der Name deutet es schon an – um geheime Schriften und ihre Entschlüsselung dreht. Die App kann zum Preis von 3,49 Euro auf das iPhone geladen werden und benötigt zur Einrichtung mindestens iOS 12.0 oder neuer sowie etwa 44 MB an freiem Speicherplatz. Alle Inhalte können in deutscher Sprache genutzt werden.

Geheimschriften richtet sich an alle Menschen, die Spaß am Verschlüsseln und Entschlüsseln von Botschaften haben: Geocacher, Pfadfinder, Schüler, oder auch Eltern und Lehrer, die in Zeiten des Homeschoolings ihre Schüler kreativ unterhalten wollen, sowie für Schnitzeljagden oder verschlüsselte Postkarten. Zum Start stehen in Geheimschriften insgesamt zwölf Schriftarten zur Verfügung, darunter das Morse-Alphabet und die Blindenschrift.

„Mit Hilfe der Tastatur können Buchstaben und Zahlen eingetippt und in Symbole umgewandelt werden“, heißt es vom Macher der App. „Die verschlüsselten Nachrichten können als Bild gespeichert und exportiert werden. […] Mit Hilfe einer Symboltastatur kann in der App die Botschaft einfach decodiert werden. Beim Tippen auf die Symbole wird der entsprechende Buchstabe oder die entsprechende Zahl angezeigt.“

Besonders praktisch: Die Übersetzungstabellen können als PDF exportiert und gedruckt werden. So lassen sich die geheimen Botschaften auch ohne App und Internet decodieren. Auf diese Weise kann man beispielsweise verschlüsselte Nachrichten für einen Kindergeburtstag vorbereiten und die ausgedruckten PDF-Blätter dann den Kindern als Entschlüsselungshilfe an die Hand geben. Auch Geocacher, die bei Mystery Caches gerne mit Geheimschriften konfrontiert werden, finden hier eine erste Auswahl der gängigsten Schriftarten. Der Entwickler kündigt an, schon bald weitere Schriften mit den kommenden kostenlosen Updates in die App integrieren zu wollen.