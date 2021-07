Gerüchte: iPhone 14 Pro mit Titangehäuse, iMac mit Face ID

Die neuen iPhone 13-Modelle werden im September vorgestellt, allerdings gibt es schon jetzt erste vage Details über das iPhone 14, das 2022 auf den Markt kommen wird. Laut einen Bericht von JP Morgan Chase soll das iPhone 14 Pro ein neues Gehäusedesign mit einer Titanlegierung bekommen.

Im Vergleich zu Edelstahl ist Titan deutlich härter und widerstandsfähiger gegen Kratzer. Dadurch wird das iPhone auch insgesamt robuster und ist so noch besser vor Biegungen geschützt. Das Material ist so stark wie Stahl, aber 45 Prozent leichter und doppelt so stark wie Aluminium. Außerdem ist es im Vergleich zu vielen anderen Legierungen korrosionsbeständiger. Dafür wird man Fingerabdrücke aber noch stärker sehen.

iMac mit Face ID „in ein paar Jahren“

Mark Gurman hat in seinem Newsletter schon berichtet, dass ein High End iMac mit neuem Apple Prozessor 2022 erscheinen soll. Weiterhin sagt Gurman, dass Face ID im iMac „in ein paar Jahren“ Wirklichkeit werden könnte. Apple möchte fast alle Produkte mit Face ID ausstatten, auch das iPhone SE und iPad Air sollen demnächst umgestellt werden.

Aber ich erwarte, dass sich das irgendwann ändern wird. Es wird nicht dieses Jahr passieren, aber ich würde wetten, dass Face ID auf dem Mac innerhalb von ein paar Jahren kommen wird. Ich erwarte, dass alle iPhones und iPads innerhalb dieses Zeitrahmens ebenfalls auf Face ID umgestellt werden. Schließlich würde eine in den Bildschirm eingebettete Kamera helfen, Apples teurere Geräte zu differenzieren, indem sie die Notch am oberen Rand eliminieren. Der Gesichtserkennungssensor gibt Apple zwei zentrale Funktionen: Sicherheit und Augmented Reality. Touch ID, bequemer oder nicht, bietet nur Ersteres.

(Foto: EverythingApplePro, via MacRumors)