iMac: Neues HighEnd-Modell soll erst 2022 erscheinen

Erst vor kurzem berichtete der bekannte Bloomberg-Redakteur Mark Gurman in seinem Tech-Newsletter „Power On“ von einem neuen iMac, der das aktuelle 27-Zoll-Modell ersetzen soll. Seiner Ansicht nach wird die neue 27″-iMac-Generation über ein komplettes Redesign und den mittlerweile zum Standard gewordenen Apple Silicon M1-Prozessor verfügen. Zu einem möglichen Veröffentlichungsdatum, und ob der Premium-iMac auch über eine Display-Vergrößerung wie beim aktuellen 24″-Modell verfügen wird, hüllte sich der Redakteur aber noch in Schweigen.

Einige Spekulationen gehen davon aus, dass das neue 27″-iMac-Modell bereits zum Ende dieses Jahres erscheinen könne. Allerdings erscheint ein Release im Jahr 2022 angesichts der immer noch vorherrschenden Coronavirus-Pandemie und damit einhergehenden Liefer- und Produktionsverzögerungen, die auch Apple in der Vergangenheit betroffen haben, deutlich realistischer. Der eifrige Apple-Leaker Dylandkt, der bisher über eine 80-prozentige Erfolgsquote hinsichtlich seiner Aussagen verfügte, hat nun bei Twitter berichtet, dass die neuen HighEnd-iMacs nicht mehr im Jahr 2021 erscheinen werden.

The high end iMac will release in 2022. 🙃 — Dylan (@dylandkt) July 23, 2021

Als Begründung nennt Dylandkt unter anderem die weiteren großen Veröffentlichungen in anderen Produktkategorien in Apples Portfolio. Im Herbst beispielsweise wird die iPhone 13-Generation sowie die Apple Watch 7 erwartet, eventuell im Winter auch noch neue M1X-MacBook Pros mit einer aktualisierten Generation des Apple Silicon M1-Chips. „Apple möchte einfach nicht, dass seine Geräte um Aufmerksamkeit konkurrieren, und Verzögerungen bei der Produktveröffentlichung haben zu diesem Zeitplan geführt“, erklärt Dylandkt in einem weiteren Tweet.