Google Maps: Wie man mit gefälschten Rezensionen umgeht

Wer bei Google Maps nach einem Restaurant, einem Geschäft oder einer Sehenswürdigkeit Ausschau hält, wird sich oft auch die Bewertungen der Kundschaft oder von Besuchern bzw. Besucherinnen ansehen. Viele Menschen nutzen die Rezensionen auf Google Maps, um neue Orte zu entdecken und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Google erklärt nun in einem Blogbeitrag, wie man die Qualität und Zuverlässigkeit der Bewertungen in Google Maps auf einem konstant hohen Level halten will. Der Tech-Konzern listet dazu auch einige Beispiele auf, um zu zeigen, wie Bewertungen auf Maps laut eigener Aussage „relevant und authentisch bleiben“. Dabei setzt man auf eine Kombination aus Technologie in Form von Machine Learning sowie auf Teams von geschulten Angestellten.

„Ein Tool, das wir verwenden, ist die automatische Erkennung mithilfe von Modellen des maschinellen Lernens. Diese Modelle scannen Millionen von Beiträgen, die wir jeden Tag erhalten, und erkennen und entfernen Inhalte, die gegen unsere Richtlinien verstoßen. Unsere Systeme scannen jede einzelne Bewertung, bevor sie auf Google Maps veröffentlicht wird und suchen nach Anzeichen für gefälschte Bewertungen. Unsere Modelle achten auf bestimmte Wörter und Formulierungen, untersuchen Muster in den Arten von Inhalten, die ein Konto in der Vergangenheit verfasst hat, und versuchen so verdächtige Bewertungsmuster zu erkennen. Gleichzeitig setzen wir Teams aus geschulten Mitarbeiter:innen und Analyst:innen ein, die Bewertungen, Fotos, Unternehmensprofile und andere Arten von Inhalten sowohl einzeln als auch in größerer Menge prüfen. Wir bieten auch eine Möglichkeit für jede/n Nutzer:in, Bewertungen und unangemessene Inhalte zur Entfernung zu markieren.“

Unerwünschte Inhalte werden entfernt, bevor sie sichtbar sind

Auf diese Weise sei man laut Google in der Lage, den Großteil der unerwünschten Inhalte zu entfernen, bevor sie jemand zu Gesicht bekommt. Wenn Google Bewertungen findet, die gegen die eigenen Richtlinien verstoßen, werden sie entfernt. In einigen Fällen wird auch das Konto des Nutzers bzw. der Nutzerin gesperrt.

Durch die Kombination aus maschinellem Lernen und menschlichem Einsatz ist es laut Google möglich, die Menge an betrügerischen oder beleidigenden Inhalten in Maps weiter verringern zu können – tatsächlich sind es weniger als ein Prozent aller Inhalte, die in Maps angezeigt werden. Google liefert auch einige Zahlen für einen tieferen Einblick in die Maßnahmen, die man im Jahr 2021 ergriffen hat, um irrelevante und beleidigende Informationen von Google Maps fernzuhalten.

Mehr als 95 Millionen gegen die Richtlinien verstoßende Bewertungen wurden blockiert oder entfernt

Mehr als 1 Million Bewertungen entfernt, die Google direkt gemeldet wurden

Dank kontinuierlicher Verbesserungen des maschinellen Lernens konnten Technologien und Teams mehr als eine Million Nutzerkonten wegen richtlinienwidriger Aktivitäten – wie Online-Vandalismus oder Betrug – deaktivieren

In einem weiteren Blogpost zeigt Google zudem auf, wie man im Jahr 2021 für zuverlässige Informationen bei Google Maps gesorgt hat. Die Nutzung von Google Maps (App Store-Link) für iOS und iPadOS ist weiterhin kostenlos und erfordert die Einrichtung oder den Login mit einem Google-Konto.