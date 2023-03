Reddit: Offizielle App jetzt mit Suche nach Kommentaren direkt in der Suchleiste

Die Community-basierte Plattform Reddit (App Store-Link) gehört zu den meistbesuchten Portalen der Welt und ist heutzutage das, was in den 1990er und 2000er Jahren Foren und Bulletin-Boards vorantrieben: Einen Austausch verschiedenster Menschen zu einem bestimmten Thema – und sei es auch noch so abwegig und speziell. Bei Reddit finden sich zig verschiedene Foren, in denen täglich diskutiert und sich ausgetauscht wird. Alle User können sich beteiligen, eigene Foren mit Texten, Bildern und Links erstellen, Themen abonnieren, Kommentare posten und Bewertungen verteilen.

Nun gibt es eine kleine, aber feine Neuerung in der offiziellen Reddit-App für iOS und iPadOS. Die Anwendung lässt sich kostenlos ab iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer sowie bei rund 259 MB an freiem Speicherplatzbedarf auf die Geräte laden und steht auch in deutscher Sprache bereit. Die Reddit-App ermöglicht nun die Suche nach Kommentaren zu Beiträgen direkt über die Suchleiste.

Nach dem Update auf Version 2023.08.0 der Reddit-Anwendung können Nutzer und Nutzerinnen beim Anzeigen eines Beitrags nun innerhalb der Kommentare dieses Beitrags und nicht mehr auf ganz Reddit suchen. Das Entwicklerteam beschreibt dieses neue Feature wie folgt:

“Wir haben auf euer Feedback gehört und ihr könnt jetzt auf dem Desktop, in der iOS- und Android-App die Kommentare innerhalb eines Beitrags durchsuchen. Was bedeutet das also? Ihr müsst nicht mehr ‚cmd-f‘ auf der Beitragsseite drücken und könnt Kommentar-Threads durchsuchen, ohne sie zu erweitern. Kein langes Scrollen mehr – ihr gelangt schnell zu den Teilen der Konversation, die ihr sucht, und könnt dort einsteigen, wo ihr wollt.“

Wie Reddit erklärt, steht die Funktion jetzt auf dem Desktop, unter iOS und Android zur Verfügung. Das Tool baut auf der Möglichkeit auf, Suchergebnisse aus Antworten auf Originalbeiträge zu erhalten, die Reddit im April letzten Jahres eingeführt hat.

Außerdem gibt Reddit an, dass man den eigenen Subreddit-Suchalgorithmus verbessert hat, so dass dieser jetzt eine größere Anzahl und relevantere Subreddits für die meisten Suchen liefert. Verbesserungen wurden auch an der Autovervollständigungsfunktion vorgenommen, die es laut Entwicklerteam vereinfachen soll, nach Communities zu suchen, ohne für relevante Ergebnisse den genauen Namen eintippen zu müssen.

Das Update auf Version 2023.08.0 steht ab sofort allen Nutzern und Nutzern der Plattform kostenlos im App Store zur Verfügung. Im Durchschnitt kommt die offizielle Reddit-App im App Store auf hervorragende 4,8 Sterne.