Grill-Thermometer Meater 2 Plus für 99 Euro im Angebot

Gibt es eigentlich eine Grill-Saison? Eigentlich nicht, oder? Ich finde dennoch, dass Grillen im Sommer mehr Spaß macht, da man dann auch gemütlich auf der Terrasse sitzen kann. Wenn bei euch der nächste Grill-Abend ansteht und ihr euch für ein größeres und teureres Stück Fleisch entschieden habt, wäre es sehr ärgerlich, wenn es auf dem Grill tot gegart wird. Genau hier ist ein Fleischthermometer die richtige Wahl – und das Meater 2 Plus bekommt ihr aktuell für nur 99 Euro im Angebot!

Meater 2 Plus für nur 99 Euro bei tink.de (zum Angebot)

Mit Gutschein MeaterPro

Preisvergleich: 110 Euro

Das sind die Vorteile des neuen Meater 2 Plus

Der Meater 2 Plus ist ein kabelloses Fleischthermometer, das ihr einfach ins gewünschte Grill- oder Bratgut steckt. Die Ladestation dient gleichzeitig als Repeater und sorgt für eine stabile Bluetooth-Verbindung zu eurem iPhone oder iPad. Alle Daten behaltet ihr bequem in der Meater-App im Blick.

Die zweite Generation bringt einige spannende Neuerungen mit: Insgesamt sechs Sensoren liefern noch genauere Messwerte – innen wie außen. Besonders beeindruckend: Der äußere Umgebungssensor hält jetzt bis zu 500 Grad Celsius aus. Und weil der Meater 2 Plus wasserdicht ist, könnt ihr ihn sogar in der Fritteuse einsetzen.

Auch bei der Ladezeit hat sich was getan: In nur 15 Minuten ist der Meater 2 Plus zur Hälfte geladen – genug für einen Einsatz von bis zu 12 Stunden. Praktisch für spontane Grillabende! Und: Das neue Modell ist rund 30 Prozent schlanker als der Vorgänger – passt also noch unauffälliger ins Fleisch und sieht dabei auch noch besser aus.

