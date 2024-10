Hörhilfe mit den AirPods: So testet ihr euer Hörvermögen mit den In-Ears

Am gestrigen Abend hat Apple das Software-Update auf iOS 18.1 veröffentlicht, das sich seitdem kostenlos auf das iPhone laden lässt. Zuvor hat das Unternehmen aus Cupertino auch ein Firmware-Update für die AirPods mit der Versionsnummer 7B19 herausgebracht. Die Kombination aus beiden Updates ermöglicht es nun, die AirPods Pro 2 auch als Hörhilfe verwenden zu können.

Ab sofort können Besitzer und Besitzerinnen der AirPods Pro 2 auch die neue Hörtest-Funktion in Anspruch nehmen und ein Audiogramm erstellen. Für dieses Prozedere hat man normalerweise ein Hörgeräte-Geschäft zu bemühen oder den Gang in eine Hals-Nasen-Ohren-Praxis anzutreten.

Um den Hörtest durchführen zu können, sollte man 18 Jahre alt sein und sich für aussagekräftige Ergebnisse in einer ruhigen Umgebung befinden. Apple leitet den Nutzer bzw. die Nutzerin Schritt für Schritt durch den Test: Man hat nur die AirPods Pro 2 einzusetzen und dort die AirPods-Einstellungen aufzurufen. Dort findet man ab sofort den neuen Eintrag „Hörgesundheit“, bei dem sich auch die Option „Hörtest machen“ findet.

iPhone spielt Töne unterschiedlichster Frequenzen ab

Apple zeigt vor dem eigentlichen Test einige Informationen an und weist die Testperson an, die AirPods Pro 2 gut sitzend im Ohr zu befestigen und auf eine ruhige Umgebung zu achten. Die AirPods sollen „eng anliegen, aber dennoch bequem sitzen“. Beim eigentlichen Hörtest spielt das iPhone dann Töne in verschiedenen Frequenzen ab, deren Erkennen man bestätigen muss.

Insgesamt dauert der Hörtest mit den AirPods Pro 2 rund fünf Minuten, an dessen Ende man dann eine Detailübersicht der Testergebnisse präsentiert bekommt. Diese reichen von „keine bis leichte Schwerhörigkeit“ bis zu „schwerer Schwerhörigkeit“. Sollte letzteres der Fall sein, ist ein Gang zur HNO-Praxis dringend angeraten, sofern vorab noch keine Behandlung stattgefunden hat.

Vom Testergebnis des Hörtests wird auch abhängig gemacht, ob man die AirPods Pro 2 als Hörhilfe verwenden kann: Dafür muss ein leichter bis mittlerer Hörverlust vorliegen. Wer noch keine AirPods Pro 2 und Interesse an den In-Ears von Apple besitzt, kann aktuell bei Amazon zuschlagen: Dort gibt es aktuell 14 Prozent Rabatt auf den Standardpreis von 279 Euro, so dass gegenwärtig nur 240 Euro fällig werden.

