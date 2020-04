iCloud Schlüsselbund: Passwort-Manager unter iOS 14 mit neuen Features

Apple arbeitet offenbar daran, den eigenen Passwort-Manager, als iCloud Schlüsselbund bezeichnet, unter iOS weiter auszubauen. So berichten zumindest die Kollegen von 9to5Mac, die Einsicht in eine frühe Version von iOS 14 bekommen haben und dabei Features entdeckt haben, die man auch bei anderen Passwort-Managern wie 1Password findet.

Sowohl iOS als auch macOS verfügen werksseitig über den iCloud Schlüsselbund, über den sich Passwörter sowie Kreditkartendaten speichern und verwalten lassen. Im Vergleich zur Konkurrenz von 1Password, LastPass und Co. hinkt Apples hauseigene Lösung jedoch weiterhin in Bezug auf Features und Nutzerfreundlichkeit hinterher.

Bei 9to5Mac will man nun in einer Betaversion von iOS 14 Hinweise auf eine verbesserte Schlüsselbund-Funktion gefunden haben. So heißt es im Artikel:

„Benutzer werden vor wiederverwendeten Kennwörtern gewarnt und können so vermeiden, dasselbe Kennwort auf mehreren Websites zu verwenden. Das Wiederverwenden von Passwörtern ist eine große Sicherheitslücke. Wenn eine Kennwortdatenbank verfügbar ist, testen Hacker dieselben Kennwörter auch in anderen Online-Konten. Interessant ist auch, dass es im iOS 14-Code eine neue Methode zum Speichern von Zwei-Faktor-Authentifizierungskennwörtern geben wird. Das bedeutet, dass du dich auf kompatiblen Websites anmelden kannst, und dabei nur den iCloud-Schlüsselbund verwendest – ohne SMS, E-Mail oder andere weniger sichere Methoden.“

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung gilt als ernstzunehmendes Sicherheitswerkzeug, da Hacker sich trotz offengelegter oder geratener Login-Informationen keinen Zugriff auf Accounts verschaffen können. Konkurrenten wie 1Password dürften sich mit Apples neuer Passwort-Offensive daher warm anziehen – und wir können gespannt sein, was Apple sich noch alles mit dem kommenden iOS 14 einfallen lassen wird. Eine erste Vorstellung von iOS 14 wird wohl auf der virtuellen WWDC-Entwicklerkonferenz im Juni erfolgen, die sich traditionell mit neuer Software-Versionen beschäftigt.

Foto: 9to5Mac.com