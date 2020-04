Epic verschenkt Gone Home, Hob & Drawful 2 für Mac und Windows

Gone Home ist schon etwas älter und wurde im August 2013 veröffentlicht. Es handelt sich um ein Indie-Abenteuer in der Ego-Perspektive. Das Spiel ist für Windows und Mac verfügbar und benötigt rund 2 GB Speicherplatz. Sparen könnt ihr jetzt 11,99 Euro.

Nach einem Jahr im Ausland kehrst du nach Hause zurück. Du erwartest, dass dich deine Familie in Empfang nimmt, doch das Haus ist leer. Irgendetwas stimmt nicht. Wo sind sie alle? Und was ist hier passiert? Komme dem Rätsel selbst auf die Spur – in Gone Home, einem Story-Explorationsspiel von The Fullbright Company.

Gone Home ist ein interaktiver Erkundungssimulator. Inspiziere jedes Detail eines scheinbar normalen Hauses, um die Geschichte der dort lebenden Menschen in Erfahrung zu bringen. Du kannst jede Schublade und jede Tür öffnen. Du kannst Gegenstände in die Hand nehmen und auf Hinweise untersuchen. Decke die Geschehnisse im Leben einer Familie auf, indem du ihre Hinterlassenschaften untersuchst.