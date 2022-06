IKEA: Neue SYMFONISK-Wandhalterung & TRÅDFRI-Fernbedienung ab Juli

Das schwedische Möbelhaus IKEA ist schon seit einiger Zeit mit smarten Produkten für die eigenen vier Wände am Markt vertreten. Neben Lichtlösungen in der Smart Home-Serie TRÅDFRI gibt es auch mit SYMFONISK eine eigene Lautsprecher-Reihe, die in Kooperation mit Sonos entstanden ist. Für den Sommer hält IKEA nun einige Neuheiten bereit.

Den Anfang macht eine neue und multifunktionelle Wandhalterung für den 129 Euro teuren SYMFONISK-Lautsprecher. Eine Standard-Wandhalterung gibt es für das Gerät bereits, nun gesellt sich laut iFun auch eine Variante hinzu, die über eine zusätzliche Ablagefläche unterhalb des Lautsprechers verfügt. Der Clou: Das kleine Regal ist mit einer Qi-Ladefläche für Smartphones und andere kompatible Gadgets ausgestattet. Zu Preisen und offiziellem Verkaufsstart ist bisher noch nichts bekannt.

Ebenfalls zu den für den Juli dieses Jahres geplanten Produktneuheiten wird auch eine neue Fernbedienung für das TRÅDFRI-System gehören, die unter der Bezeichnung STYRBAR in die Möbelhäuser wandern soll. Sie verfügt über fünf Tasten, mit denen sich das Smart Home und auch die Medienwiedergabe steuern lassen soll. Auch hier wurden noch keine Preise und ein Veröffentlichungsdatum kommuniziert.

Neuauflage der Partybeleuchtung FREKVENS

Wer im Sommer plant, eine kleine Party zu geben, wird mit der Neuauflage des modularen Partybeleuchtungs-Systems FREKVENS gut bedient. Das Produkt war bereits vor zwei Jahren im Zusammenarbeit mit Teenage Engineering als limitierte Edition bei IKEA verfügbar und soll nun im Sommer seine Wiedergeburt feiern. Die kleinen Boxen bestehen aus LED-Spots mit unterschiedlichen Mustern und können für eine Party-Lichtorgel miteinander kombiniert werden. Ein YouTube-Video unter dem Artikel zeigt euch FREKVENS in Aktion.

Hat man bereits einen SYMFONISK-Lautsprecher im Bilderrahmen-Design in den eigenen vier Wänden parat und wünscht sich neue Abwechslung an der Wand, darf man im Sommer auf weitere Bilderrahmen-Motive hoffen. Offenbar hat IKEA einige Lizenzen erworben und will so unter anderem Van Goghs Sternennacht sowie die Mona Lisa von Da Vinci als Wandschmuck anbieten. Sobald wir weitere Informationen zu den Neuerscheinungen erhalten, werden wir diesen Artikel entsprechend updaten.