Im Angebot: Günstige HomeKit-Steckdosen von Meross & Powerbanks von Anker

Die HomeKit-Produkte aus dem Hause Meross sind durchweg gut. Vor allem bei den Steckdosen für den Innen- und Außenbereich macht man nichts verkehrt machen. Die Outdoor-Doppelsteckdose mit HomeKit kostet aktuell nur 22,99 Euro statt 44,99 Euro. Klickt euch gerne in meinen Test.

Für den Innenbereich gibt es das 4er Set Zwischenstecker günstiger. Über HomeKit könnt ihr dann angeschlossene Geräte smart steuern, wobei hier nur An und Aus möglich sind. So kann man seine Kaffeemaschine steuern oder auch die Weihnachtsbeleuchtung. Das 4er Set kostet jetzt nur 52,49 Euro statt 77,99 Euro – pro Stück zahlt ihr also nur 13,13 Euro. Auch hier verweise ich auf meinen Test.

Die Meross Steckdosenleiste bietet nur Support für Alexa und Google Assistant, ist dafür aber noch einmal günstiger. Für 18,19 Euro wechselt sie den Besitzer und bietet drei schaltbare Steckplätze sowie vier „dumme“ USB-Ports.

Powerbanks von Anker

Ihr benötigt noch eine Powerbank? Anker bietet in der Black Friday Woche mehrere Versionen mit unterschiedlichen Kapazitäten und Anschlüssen an.

