Im Angebot: USB-C Produkte von Aukey & Dodocool, Kindle Unlimited & Eve Smoke

Die Powerbank von Aukey mit 20.000 mAh bietet zwei USB-A sowie je einen Lightning- als auch MicroUSB-Anschluss. Mit dem Gutschein 8EMGD95Y könnt ihr immerhin 3 Euro sparen und zahlt nur 21,99 Euro.

17 Bewertungen AUKEY Powerbank 20000mAh, Externer Akku Handy,... Praktisches Aufladen: Mit nur einem Kabel können Sie sowohl Ihr iPhone als auch Ihre Power Bank laden. Oder laden Sie Ihre Power Bank in nur 5,5 Stunden wieder auf, indem Sie sowohl den Lightning-...

Modus mit niedrigem Ladestrom: Spezieller Lademodus für Niedrigstromgeräte (unter 60 mA) wie Fitness-Tracker oder kabellose Kopfhörer, die von Standardladeprotokollen anderer Power Banks womöglich...

Die zweite Powerbank liefert ebenfalls 20.000 mAh, wurde aber deutlich flacher konzipiert. Als Anschlüsse gibt es 3x USB-A sowie je einen USB-C-, Lightning- und MicroUSB-Port. Mit dem Gutschein 8GAEIYPY spart ihr 6 Euro und zahlt 26,99 Euro.

121 Bewertungen AUKEY USB C Powerbank 20000mAh, Externer Akku Slim... Kapazität von 20 000 mAh – laden Sie Ihr iPhone 7 6,8-mal, das iPad Pro mit 9,7 Zoll 1,8-mal, oder das Samsung Galaxy Note 8 4-mal auf

Universelles Laden – laden Sie gleichzeitig ein USB-C-Gerät und 3 USB-A-Geräte mit gesamt 3 A (der USB-C-Anschluss kann selbst 3 A liefern). Laden Sie Ihre Power Bank über den Anschluss von...

Das Aukey USB-C-Ladegerät bietet zwei USB-C-Ports und insgesamt 60 Watt. So kann man sein MacBook, iPad oder iPhone schnell und bequem aufladen. Wenn beide Ports verwendet werden, gibt es 45 und 15 Watt. Aktiviert den 20 Prozent Gutschein auf der Produktseite und zahlt nur 35,74 Euro.

76 Bewertungen AUKEY USB C Ladegerät 60W Wandladegerät, Power... High-Speed-Laden: Schnelles Laden Ihres iPhone 11 Pro / 11 / Pro Max, 13" MacBook Pro oder andere kompatible USB-C-Geräte, die USB Power Delivery unterstützen(Die Schnellladung wird für Samsung...

Dynamische Erkennung: Der zweite USB-C-Anschluss, der mit AUKEY Dynamic Detect ergänzt wird, kann die volle Leistung des Ladegeräts mit 60W Power Delivery ausgeben, wenn er selbst verwendet wird,...

Der USB-C-Hub bietet 7 Anschlüsse: 4K HDMI, 2x USB, 2x USB-C und einen Kartenleser für SD und MicroSD. Mit dem Gutscheincode Q2JCKKLL spart ihr 22 Euro und bezahlt nur 27,99 Euro.

36 Bewertungen AUKEY USB C Hub Macbook Pro Adapter Thunderbolt 3... 7-in-1 USB-C-Hub: Machen Sie aus 2 Thunderbolt-3-Anschlüssen (USB-C) 5 Anschlüsse und 2 Kartensteckplätze zur Datenübertragung, Displayerweiterung und zum Laden

Unkompliziertes Laden: Über den Thunderbolt-3-Anschluss mit bis zu 100 W Power Delivery können Sie Ihr 15-Zoll-MacBook mit Thunderbolt 3 oder andere kompatible Laptops vollständig laden (unter...

Von Dodocool, eine Marke von Koogeek, gibt es ebenfalls einen 7in1 USB-C Hub mit USB-C, HDMI, 3x USB, USB-C und Kartenleser günstiger. Mit dem Gutschein 7N7FCT6Y reduziert sich der Preis auf 23,98 Euro.

947 Bewertungen dodocool USB C Hub, 7 in 1 USB C Adapter mit HDMI,... [Vielseitig kompatibel] Geeignet für verschiedene Laptops/Tablets mit Typ-C Anschluss, wie z.B. MacBook /MacBook Pro /MacBook Air 2018/2019 , Google Chromebook Pixel, DELL XPS13, Lenovo Yoga 900,...

[Ein-Hub-für-Alles] Dieser typ-c usb hub kann mehr als die meisten integrierten Multifunktions USB C Adapter am Markt. Er nimmt alles, was Sie wollen und brauchen und in Erwögung ziehen, einschlie...

Bei diesem USB-C Hub gibt es auch 7 Ports, allerdings sind hier Ethernet, VGA, HDMI und 3x USB-A mit dabei. Mit dem Code 6WI74UHX spart ihr 20 Prozent und zahlt 31,98 Euro.

dodocool USB C Hub, 7 in 1 USB Typ-C Adapter mit... [Vielseitig kompatibel] Geeignet für verschiedene Laptops und Tablets mit Typ-C-Anschluss, wie z.B. MacBook Pro 2016/2017/2018/2019, MacBook Air 2018/2019, Dell XPS Serie, Lenovo Yoga 900, Huawei...

[Ein-Hub-für-Alles] Dieser typ-c usb hub kann mehr als die meisten integrierten Multifunktions USB C Adapter am Markt. Er nimmt alles, was Sie wollen und brauchen und in Erwögung ziehen, einschlie...

Kindle Unlimited 2 Monate kostenlos

Wer neues Lesefutter sucht, kann Kindle Unlimited aktuell 2 Monate für 0 Euro (Amazon-Link) ausprobieren. Dann könnt ihr auf über 1 Million eBooks und ausgewählte Magazin-Abonnements zugreifen. „Alle bestehenden Kindle Unlimited-Abonnenten mit kostenlosen Testversionen oder kostenpflichtigen Mitgliedschaften sowie solche Kunden, die in den vergangenen 12 Monaten bereits Kindle-Unlimited Angebote oder den kostenlosen Gratiszeitraum zu Beginn Ihrer Mitgliedschaft wahrgenommen haben, können von dieser Werbeaktion ausgeschlossen sein.“

3x Eve Smoke für 278,90 Euro

Der Eve Smoke ist mit einem fotoelektrischen Rauchsensor und thermodifferentialer Hitzeerkennung ausgestattet, weshalb es offene Feuer ebenso wie Schwelbrände erkennt. Praktisch sind die Konfigurationsmöglichkeiten: So lässt sich der Rauchsensor deaktivieren und der Elgato Eve Smoke ausschließlich mit seinem Hitzesensor betreiben, was auch den Einsatz in der Küche erlaubt.

Über die Anbindung an HomeKit kann man Fehlalarme nicht nur einfach per iPhone oder iPad deaktivieren, sondern wir auch unterwegs über mögliche Gefahren im eigenen Haus informiert. Gleichzeitig lassen sich nicht nur mehrere Elgato Eve Smoke miteinander koppeln, so dass der ausgelöste Alarm eines Sensors im ganzen Haus ertönt, sondern auch eigene HomeKit-Szenen erstellen. Sollte es zu einem Alarm kommen, kann beispielsweise das Licht im ganzen Haus eingeschaltet werden.

Das 3er Set kostet aktuell im eBay-Shop von Gravis nur 278,90 Euro (eBay-Link), pro Stück macht das also knapp 93 Euro. Der nächste Preis liegt bei 315 Euro.