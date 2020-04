Corona Datenspende: Robert-Koch-Institut launcht App zur Coronavirus-Analyse

Die Coronavirus-Krise ist immer noch allgegenwärtig. Neben verschiedenen Ansätzen zur Eindämmung des Virus über Social Distancing, Kontakt- und Ausgangssperren arbeiten auch Wissenschaftler auf der ganzen Welt mit Hochdruck daran, diese neuartige Virusform besser einschätzen zu können. Eine bundesweite Tracking-App, die Nichtinfizierte vor Corona-Infizierten in der Nähe warnen soll, will die Bundesregierung um Gesundheitsminister Jens Spahn bisher ausdrücklich nicht einsetzen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bittet mit der eigenen Corona Datenspende-App (App Store-Link) trotzdem um die Mithilfe der Bürger, um genauere Analysen zur Verbreitung des Coronavirus in Deutschland anstellen zu können. Eine Tracking-App, wie sie beispielsweise schon in Ländern wie China, Südkorea und Israel zum Einsatz kommt, ist die Corona Datenspende keinesfalls. Das bestätigte auch jüngst der Virologe Prof. Alexander Kekulé von der Uniklinik Halle in einem Interview mit BILD.de. Mit der App will man die Epidemiologie vorantreiben, um mehr über die Verbreitung und Häufigkeit des Coronavirus von der Bevölkerung zu erfahren.

App scheint aktuell noch überlastet zu sein

Die nun veröffentlichte App soll im Zuge dessen nicht personalisierte Daten an das Robert-Koch-Institut übermitteln, darunter unter anderem zur eigenen Aktivität oder der Herzfrequenz, wie sie von Fitnesstrackern oder Smartwatches wie der Apple Watch aufgezeichnet werden. Um die Daten geografisch zuordnen zu können, wird der User auch um die Angabe der eigenen Postleitzahl gebeten. Die Nutzung der App ohne Smartwatch oder Fitnesstracker ist nicht möglich, unterstützt werden derzeit alle über Apple Health oder Google Fit verbundenen Geräte sowie Wearables von Fitbit, Polar, Garmin und Withings/Nokia.

Über spezielle Algorithmen soll es dem RKI dann ermöglicht werden, auf der Basis der übermittelten Daten verschiedene Symptome wie fieberhafte Infektionen zu erkennen. „Das Robert-Koch-Institut kann Infektionen damit tagesaktuell abschätzen und vorhersagen“, heißt es im App Store. Laut Angaben des RKI ist die Nutzung „100% sicher, 100% pseudonym, 100% unerkannt“, auch eine Registrierung wird nicht verlangt. Der Fragebogen kann binnen weniger Minuten erledigt werden, weitere Angaben zu Symptomen sind freiwillig.

Aktuell scheint die Anwendung noch stark überlastet zu sein: Bei meinem ersten Test mit der Corona Datenspende konnte ich lediglich der Datenschutzbestimmung zustimmen und meine Postleitzahl eingeben, danach passierte nichts mehr. Wer sich an der Aktion des Robert-Koch-Instituts beteiligen will, sollte daher derzeit noch etwas Geduld mitbringen und es zwischenzeitlich immer wieder versuchen. Weitere Infos zur App gibt es auch auf der offiziellen Website sowie in der Pressekonferenz des RKIs bei YouTube.