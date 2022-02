Intel: Geleakte Roadmap enthüllt Konkurrenz für Apples M1-Chip

Es dürfte kein großes Geheimnis mehr sein, dass der Prozessor-Hersteller Intel hart daran arbeitet, konkurrenzfähige Produkte zu Apples Silicon-Chips mit ARM-Architektur zu entwickeln. Und auch wenn Intel bereits einige leistungsfähige Neuheiten auf den Weg gebracht hat, erreichen diese nicht ansatzweise die Effizienz von Apples Prozessoren.

Eine nun durchgesickerte Intel-Roadmap deckt auf, dass das Unternehmen einen neuen Chip designt hat, der Apples M1 in allen Bereichen schlagen könnte. Der YouTuber AdoredTV hat bei Twitter ein entsprechendes Dokument veröffentlicht, dass die Roadmap Intels mit der 15. Generation von Intel CPUs unter der Bezeichnung „Arrow Lake“ zeigt. Intel bevorzugt darin mobile vor Desktop-Chips und legt einen Fokus auf Energieeffizienz bei besserer Performance.

It wasn’t a rumour, it was their plan. I talked with Intel engineers working on the project and I was also handed this slide a bit before then. If they are no longer doing TSMC 3nm its a decision made since the video. pic.twitter.com/zr0FojtCv6

— Jim (@AdoredTV) February 22, 2022