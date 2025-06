Intelligenter Anzeigezoom verbessert Darstellung von CarPlay im Auto

Einige der Neuerungen, die uns mit iOS 26 in CarPlay erwarten, haben wir ja schon für euch zusammengefasst. Es bleibt nicht nur beim neuen Liquid Glass Design, es gibt auch neue Widgets und Live Aktivitäten. Eine neue Funktion hat Apple bisher aber nicht groß angekündigt: Smart Display Zoom oder auf Deutsch intelligenter Anzeigezoom. Es soll dabei helfen, CarPlay noch besser an das jeweilige Display im Auto anzupassen.

Smart Display Zoom ist bereits in der Beta von iOS 26 integriert, zum Start allerdings abgeschaltet. Es kann direkt im CarPlay-Bildschirm in den Einstellungen im Bereich „Display“ aktiviert werden. Apple schreibt zur neuen Funktion:

Fahrzeugbildschirme gibt es in vielen Formen und Größen. In iOS 26 ermöglichen einige Bildschirmkonfigurationen dem Fahrer, die Anzeigegröße mit Smart Display Zoom anzupassen, das in den Einstellungen von CarPlay konfiguriert werden kann. Wenn Smart Display Zoom aktiviert ist, wird Ihre CarPlay-App automatisch an die neue Anzeigegröße angepasst.

Interessant dürfte das vor allem in Fahrzeugen sein, deren Display nicht unbedingt eine gewöhnliche rechteckige Form im Querformat hat. Hier kann dann auf dem Homescreen zum Teil sogar eine Spalte oder Zeile mehr angezeigt werden. In meinem Hyundai Kona ist das leider nicht der Fall, aber trotzdem sind hier die Auswirkungen des Smart Display Zoom erkennbar. Es wird fast in allen Ansichten mehr angezeigt als zuvor.

CarPlay-Anzeige ohne Smart Display Zoom

CarPlay-Anzeige mit Smart Display Zoom

Zumindest in meinem Auto fallen die Unterschiede sicherlich nicht extrem auf, sie sind aber durchaus spürbar. Und es macht halt doch einen Unterschied, ob der eine Eintrag, den man gerade antippen möchte, gerade noch sichtbar ist oder eben nicht. Sobald ich iOS 26 auf meinem Alltags-iPhone installieren kann, werde ich den intelligenten Anzeigezoom in CarPlay auf jeden Fall aktivieren. Viel ist er bis zum Herbst ja sogar standardmäßig eingeschaltet.