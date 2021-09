iOS 15: Diese Funktionen gibt es nicht mit dem iPhone X oder älter

Gestern Abend hat Apple das neue iOS 15 veröffentlicht und damit zahlreiche neue Funktionen geliefert, eine komplette Übersicht haben wir ja bereits für euch zusammengestellt. Allerdings können insbesondere auf älteren iPhones nicht alle Funktionen genutzt werden, denn für viele ist mindestens ein A12 Bionic Chip oder neuer erforderlich.

Während ihr beispielsweise mit einem iPhone XS alle Features des neuen iOS 15 nutzen könnt, sieht es auf dem iPhone X schon ganz anders aus. Betroffen sind auch ältere Geräte wie das iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s oder das iPhone SE der ersten Generation.

Unter anderem muss man in FaceTime auf drei spannende Funktionen verzichten. So kann man beispielsweise nicht den Portrait-Modus aktivieren, der den Hintergrund automatisch unscharf darstellt. Ebenso kann man selbst mit geeigneten AirPods nicht auf 3D-Audio bei FaceTime-Anrufen zurückgreifen und auch nicht per Machine Learning laute Umgebungsgeräusche automatisch herausfiltern.

Zudem sind auch die folgenden Funktionen von iOS 15 nicht mit älteren iPhones kompatibel:

interaktiver 3D-Globus in der Karten-Anwendung

Fußgänger-Navigation in Augmented-Reality-Ansicht in der Karten-Anwendung

detaillierte Karten in Städten wie London, Los Angeles, New York oder San Francisco

Live Text zum Kopieren und Nachschlagen von Texten in Fotos

Siri-Befehle direkt auf dem Gerät und ohne Internet-Verbindung verarbeiten

vereinfachter Zoom durch Wischen während einer QuickTake-Videoaufnahme

digitale Schlüssel zum Wallet hinzufügen

Diktierfunktion direkt auf dem Gerät und länger als 60 Sekunden

animierte Hintergründe in der Wetter-App mit Details

Vielleicht seid ihr ja tatsächlich noch mit einem „älteren“ Gerät unterwegs, wobei ich zum Beispiel ein iPhone X definitiv noch nicht zum alten Eisen zählen würde. Welche Funktion würdet ihr tatsächlich gerne nutzen?