iOS 17: Entwickler-Beta nur noch für registrierte Geräte mit der gleichen Apple ID

Mit der erste Beta-Version von iOS 16.4 hat Apple die Bereitstellung und die Installation von Beta-Software vereinfacht. Fortan wird man keine Profile mehr installieren müssen, sondern sich lediglich mit seinem Entwickler-Account am iPhone anmelden und kann dann Beta-Software direkt im Bereich Softwareaktualisierung herunterladen.

Der neue Update-Bereich wird aber nur auf Geräten angezeigt, die mit der gleichen Apple ID angemeldet sind, die auch für das Apple Developer Programm genutzt wird. Das wird zukünftig die einzige Möglichkeit sein, um Entwickler-Betas auf dem iPhone zu installieren. Damit ist auch klar: Wer die Entwickler-Beta nutzen möchte, muss aktiver Entwickler sein und 99 US-Dollar im Jahr bezahlen.

Der Wortlaut von Apple:

Ab der iOS & iPadOS 16.4 Beta sehen Mitglieder des Apple Developer Program eine neue Option zur Aktivierung von Entwicklerbetas direkt über die Softwareaktualisierung in den Einstellungen. Diese neue Option wird automatisch auf Geräten aktiviert, die bereits für das Programm angemeldet sind und auf die neueste Beta-Version aktualisiert werden. Ihr iPhone oder iPad muss mit derselben Apple ID angemeldet sein, mit der Sie sich für das Apple Developer Program registriert haben, um diese Option in den Einstellungen zu sehen. In zukünftigen iOS- und iPadOS-Versionen wird diese neue Einstellung der Weg sein, um Entwickler-Betas zu aktivieren und Konfigurationsprofile werden keinen Zugang mehr gewähren.

Damit will Apple unterbinden, dass Nutzer und Nutzerinnen, die keinen Entwickler-Account haben, über Umwege an die Beta kommen. Bisher konnte man sich die entsprechenden Profile über diverse Webseiten oder Twitter herunterladen und so vorab die Entwickler-Beta installieren. Webseiten wie BetaProfiles.com haben ihren Dienst eingestellt, da Apple mit rechtlichen Schritten gedroht hat.

Wer Interesse an der kommenden Beta-Version von iOS 17 hat, muss sich etwas länger gedulden und kann sich ein paar Wochen später nach Bereitstellung der Entwickler-Beta die kostenlose Public Beta installieren. Wer unbedingt zu den ersten Personen zählen möchte, die die neusten Funktionen von iOS 17 möglichst früh ausprobieren wollen, müsst ihr im Apple Developer Programm angemeldet sein.

Ob es dennoch Umwege geben wird, bleibt abzuwarten. Mit der Abschaffung der Konfigurationsprofile wird die Installation durch die Hintertür aber zu einer mühsamen Aufgabe.