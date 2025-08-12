iOS 26 mit 6 neuen Klingeltönen: So klingen sie

In einer früheren Beta-Version von iOS 26 hat Apple schon den aktualisierten Klingelton „Reflection“ verfügbar gemacht. Nun gibt es fünf weitere Neuzugänge, sodass mit iOS 26 insgesamt 6 neue Klingeltöne verfügbar gemacht werden. Ihr könnt euch im folgenden Video alle neuen Töne anhören, spult dafür einfach bis 4:30 vor.
So klingen die neuen Klingeltöne in iOS 26
Zusätzlich zum Standard-Klingelton „Reflection“ gibt es nun sechs Varianten: Buoyant, Dreamer, Tech, Pop, Reflected und Surge. Der Klingelton „Reflection“ ist standardmäßig aktiviert, sodass man einen neuen Klingelton manuell wählen muss. Das geht in den „Einstellungen“ unter „Töne & Haptik“ → „Klingelton“.
Die neuen Klingeltöne sind in iOS 26 Beta 6 aufgetaucht. Mitte September macht Apple iOS 26 dann für alle verfügbar.
Toll ich finde sie schrecklich
Meinetwegen könnte Apple Klingeltöne komplett streichen.
Die Vibrationen entweder beim iPhone oder bei der Uhr reichen völlig. aus. iPhone und Uhr sind seit Anbeginn immer auf lautlos gestellt.
Und wenn ich nicht in der Nähe von beiden bin, dann ist es still. Wunderbar!
Im Urlaub habe ich gerade wieder gemerkt, wie schrecklich Klingeltöne sein können. Da wandert man durch die schöne Alpenlandschaft, genießt die Ruhe, das Rauschen des Baches und das Vogelgezwitscher und plötzlich ertönt irgendein dämlicher Klingelton in voller Lautstärke und jemand unterhält sich brüllend laut mit Freisprechen mit seinem imaginären Freund.