iOS 26 mit 6 neuen Klingeltönen: So klingen sie

In einer früheren Beta-Version von iOS 26 hat Apple schon den aktualisierten Klingelton „Reflection“ verfügbar gemacht. Nun gibt es fünf weitere Neuzugänge, sodass mit iOS 26 insgesamt 6 neue Klingeltöne verfügbar gemacht werden. Ihr könnt euch im folgenden Video alle neuen Töne anhören, spult dafür einfach bis 4:30 vor.

So klingen die neuen Klingeltöne in iOS 26

Zusätzlich zum Standard-Klingelton „Reflection“ gibt es nun sechs Varianten: Buoyant, Dreamer, Tech, Pop, Reflected und Surge. Der Klingelton „Reflection“ ist standardmäßig aktiviert, sodass man einen neuen Klingelton manuell wählen muss. Das geht in den „Einstellungen“ unter „Töne & Haptik“ → „Klingelton“.

Die neuen Klingeltöne sind in iOS 26 Beta 6 aufgetaucht. Mitte September macht Apple iOS 26 dann für alle verfügbar.