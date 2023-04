iPhone 15 und iPhone 15 Plus sollen matte Glasrückseite bekommen

Aktuell besitzen die Standard-Modelle iPhone 14 und 14 Plus eine glänzende Glasrückseite, während die Pro-Modelle eine matte Glasrückseite aufweisen, auf der Fingerabdrücke kaum bis gar nicht sichtbar sind. Nun hat eine Quelle auf Weibo neue Details zu den kommenden Modellen geteilt. So sollen die Standard-Modelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus die Glasrückseite des aktuellen Pro-Modells adaptieren.

Damit sich die Geräte aber weiterhin auch optisch unterscheiden, bekommen nur die Pro-Modelle einen neuen Titanrahmen – die Standard-Modelle setzen weiterhin auf einen Aluminiumrahmen und gleich große Ränder. Gut: Die neue Glasrückseite soll sich weiterhin einfach tauschen lassen, ohne dass man das iPhone von der Front her öffnen und alle Teile ausbauen muss.

Zur Einordnung: Die Quelle des Gerüchts hat vor ein paar Monaten richtig vorhergesagt, dass Apple das iPhone 14 auch in Gelb verfügbar machen wird. Eine Garantie, dass dieses Gerücht zutrifft, gibt es natürlich nicht. Die Quelle weist noch zu wenig Gerüchte auf, um diese besser einordnen zu können.