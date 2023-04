Withings Body Smart: Neue, preisgünstige und smarte Körperwaage

Neben der 399,95 Euro teuren Withings Body Scan und 209,95 Euro teuren Withings Body Comp, gibt es ab sofort auch eine neue und preisgünstige Körperwaage, nämlich die Withings Body Smart. Die neue Version ist von den Funktionen abgespeckt, kostet dafür aber auch nur 99,95 Euro. Body Smart liefert präzise Analysen von Gewicht und Körperzusammensetzung sowie fortschrittliche Gesundheitsmessungen der Herzfrequenz, viszeralem Fett, metabolischem Alter und dem Grundumsatz.

Zum ersten Mal kann Withings Body Smart auch den Grundumsatz messen. Der Grundumsatz ist die Anzahl der Kalorien, die der Körper im Ruhezustand verbrennt. Dieser Wert liefert wertvolle Informationen über die allgemeine Stoffwechselgesundheit. Durch die Messung des Grundumsatzes kann man den allgemeinen Gesundheitszustand besser verstehen und fundierte Entscheidungen über Ernährung und Training treffen. Body Smart verwendet diesen Wert auch, um das metabolische Alter zu berechnen, indem es vergleicht, wie viele Kalorien andere Menschen derselben Altersklasse im Ruhezustand verbrennen. Diese Funktionen werden nach einer automatischen Aktualisierung ab Mai 2023 zur Verfügung stehen.

Neu ist auch, dass Body Smart über ein Farbdisplay verfügt, auf dem alle relevanten Informationen angezeigt werden. Wer eher seinen allgemeinen Fortschritt verfolgen möchte und nicht an konkreten Zahlen interessiert ist, für den gibt es einen Augen-zu-Modus. In diesem Modus wird das Gewicht in der zugehörigen Withings-App verfolgt, aber nicht auf dem Display angezeigt. Stattdessen sehen sieht man motivierende Nachrichten oder tägliche Informationen wie die Anzahl der Schritte, die Luftqualität und das Wetter. Weitere Modi für bis zu acht Nutzer und Nutzerinnen sind Sport, Schwangerschaft und Baby, um auch das kleinste Familienmitglied genau zu wiegen.

In der Wittings-App können alle Werte ausgelesen und analysiert werden. Wie Body Comp und Body Scan der Produktreihe ist auch Body Smart mit Withings+ (ehemals Health+), einem Dienst zur Verbesserung der Gesundheit, kompatibel. Dieser Abonnementdienst hilft, täglich bessere Gewohnheiten zu entwickeln, um langfristige Ziele zu erreichen, indem Inhalte wie zusätzliche Analysen der Messwerte, Einblicke und Anleitungen freigeschaltet werden.

Body Smart ist ab heute auf www.withings.com zum Preis von 99,95 Euro in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.