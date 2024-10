iPhone-Fehler: Suche in der Kalender-App zeigt keine Treffer mehr

Heute Mittag hat uns appgefahren-Leser Horst auf einen Fehler in seiner Kalender-App auf dem neuen iPhone 16 Pro aufmerksam gemacht. Wenn er über das Lupen-Icon nach Terminen sucht, werden einfach keine Treffer gefunden – obwohl entsprechende Einträge im Kalender enthalten sind. „Keine Treffer – Überprüfe die Schreibweise oder starte eine neue Suche“, heißt es stattdessen nur.

Keine Treffer – Fehlermeldung in der Kalender-App

Ein kurzer Blick auf mein eigenes iPhone 16 Pro mit iOS 18.0.1 und auf unser Testgerät, ein iPhone 16 Plus mit iOS 18.1, zeigen, dass es sich beim Problem von Horst anscheinend nicht um einen Einzelfall handelt. Auf einem iPhone 16 Pro Max mit iOS 18.0.1 läuft die Kalender-App von Apple dagegen wie gewohnt. Was kann da los sein?

Eine kurze Recherche im Netz zeigt: Anscheinend kann es sich um einen Schluckauf in der iCloud handeln. Zwar werden iCloud-Termine in der Kalender-App wie gewohnt angezeigt und können auch neu erstellt werden, allerdings wird kein einziger iCloud-Termin von der Kalender-Suche berücksichtigt. Glücklicherweise ist es nicht schwer, den Fehler zu beheben.

Einstellungen des iPhone öffnen auf euer Profilbild mit Apple Account und iCloud tippen iCloud auswählen unter „in iCloud gesichert“ auf „alle anzeigen“ tippen iCloud-Kalender auswählen Schalter „auf diesem iPhone“ deaktivieren „vom iPhone löschen“ auswählen eine Minute warten und Schalter dann wieder aktivieren

Abkürzen könnt ihr diesen Weg, wenn ihr die Suche in den Einstellungen verwendet und dort ganz einfach „iCloud-Kalender“ eingebt. So gelangt ihr direkt zum gewünschten Untermenü.

Nachdem ihr den Schalter „auf diesem iPhone“ wieder aktiviert habt, beginnt die Kalender-App automatisch mit dem erneuten Download der Termine aus dem iCloud-Kalender. Wie durch Zauberhand funktioniert dann auch die Suche in der Kalender-App auf dem iPhone wieder.

Was genau den Schluckauf verursacht und warum er nicht von alleine wieder aufhört, das können wir euch leider nicht sagen. Mit unserer kleinen Anleitung ist der Fehler in der Kalender-App aber in wenigen Minuten behoben. Übrigens handelt es sich nicht konkret um einen Bug in iOS 18, das Problem scheint auch in älteren iOS-Versionen auftreten zu können.