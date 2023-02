iPhone reparieren: Selbstständig, Handywerkstatt oder Service Provider?

Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit und schon ist es passiert: Das iPhone fällt herunter. Obwohl dieser kleine Moment quasi in Zeitlupe abläuft, kann man den Aufschlag oftmals nicht verhindern. Ob die Schutzhülle den Aufprall abfedert? Bleibt das iPhone heile?

Mir ist das zuletzt während meiner Uni-Zeit passiert. Damals noch mit dem iPhone 3GS, das mir aus einer der coolen iPod-Socken gerutscht und auf harten Betonboden geknallt ist. Das Display-Glas war hinüber. Der Austausch bei Apple war schon damals irrsinnig teuer und alternative Handywerkstätten konnte man an einer Hand abzählen.

Die Self Service-Reparatur von Apple

Seit Anfang Dezember bietet Apple auch in Europa die Möglichkeit der Self Service-Reparatur. Ihr bekommt originale Ersatzteile und auf Wunsch das notwendige Zubehör, um die Reparatur selbst durchzuführen. Apple schreibt dazu:

Der Self Service-Reparatur Store bietet Zugang zu mehr als 200 Einzelteilen und Werkzeugen sowie Reparaturanleitungen. Das Programm ermöglicht es technikversierten Kundinnen und Kunden, die über Erfahrung mit der Reparatur elektronischer Geräte verfügen, ihre eigenen Reparaturen durchzuführen und dabei auf die gleichen Anleitungen, Teile und Werkzeuge zurückzugreifen, die auch in den Apple Stores und bei den autorisierten Apple Service Providern verwendet.

Als Beispiel nehmen wir einfach mal einen Display-Schaden am iPhone 12 Pro. Für das Display-Bundle zahlt man direkt bei Apple 331,12 Euro und erhält bei der Rücksendung der alten Teile eine Gutschrift von 40,81 Euro. Macht unterm Strich 290,32 Euro für eine eigenständige Reparatur.

Reparatur in einer freien Werkstatt

Solltet ihr euch die eigenständige Reparatur nicht zutrauen, könnt ihr die Sache auch in die Hände von Fachleuten geben. Mittlerweile gibt es zahlreiche Reparatur-Shops, die einen entsprechenden Service anbieten. Schaut euch einfach mal bei euch in der Umgebung um. Beispielhaft werfen wir einen Blick auf All About Phones aus Berlin, bei Google immerhin mit glatten 5 Sternen bei über 1.000 Rezensionen bewertet.

Der Anbieter wirbt mit einer Festpreisgarantie, was ich persönlich für eine sehr wichtige Sache halte, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Ein Original-Display wird für 239,90 Euro eingebaut, ein Drittanbieter-Display gibt es für 149,90 Euro. Es sind sogar Express-Reparaturen in unter einer Stunde möglich.

Reparatur direkt bei Apple oder einem Service-Provider

Gerade bei iPhones, die noch in der Garantie-Zeit sind, würde ich eine Reparatur direkt bei Apple oder bei einem autorisierten Service-Provider wie Gravis empfehlen. Gerade bei Modellen, die nicht erst seit ein paar Wochen auf dem Markt sind, geht das oftmals auch direkt vor Ort.

Bei unserem Beispiel, dem Displayschaden am iPhone 12 Pro, betragen die Kosten 339 Euro – und damit gar nicht mal so viel mehr, als bei der Self Service-Reparatur.