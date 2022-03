iPhone SE 3 und iPad Air 5 können am Freitag ab 14 Uhr vorbestellt werden

Während man den Mac Studio und das Studio Display direkt nach der Präsentation bestellen konnte, lassen sich das iPhone SE 3, das iPad Air 5 und das iPhone 13 in Grün beziehungsweise Alpingrün erst ab Freitag vorbestellen. Falls ihr Interesse habt: Am 11. März nimmt Apple eure Vorbestellung ab 14 Uhr an. Die Auslieferung aller Produkte startet ab dem 18. März.

Ein ganz so großer Ansturm wird nicht erwartet, wer sein Geräte aber schnellstmöglich erhalten möchte, sollte pünktlich zuschlagen, um längere Warte- und Lieferzeiten zu umgehen. Vermutlich wird das iPad Air mehr nachgefragt sein als das iPhone SE 3.

Wir werden euch auf den Bestellstart am Freitag natürlich noch einmal hinweisen. Kauft ihr ein neues Apple-Produkt?