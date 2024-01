iPhone-Sideloading: Gebühren und Einschränkungen außerhalb des App Stores?

Apple wird in Kürze Änderungen an seiner App Store-Politik ankündigen, um dem Digital Markets Act (DMA) in Europa zu entsprechen. Das Gesetz soll im März dieses Jahres in Kraft treten und erfordert bis dahin ein Handeln von Apple. Der DMA wird Apple auferlegen, das Sideloading von iPhone-Apps zuzulassen, mit dem Ziel, Apples monopolistische Kontrolle über Software auf iOS zu verringern.

Welche Änderungen Apple genau vornehmen wird, bleibt jedoch fraglich. Das Wall Street Journal meldet sich nun mit einem neuen Bericht, in dem über die Pläne Apples gesprochen wird. Obwohl Apps zum ersten Mal außerhalb des App Stores erhältlich sein werden, plant der Konzern aus Cupertino laut des WSJ weiterhin, Gebühren zu erheben und App-Überprüfungsprozesse für Sideloading-Apps durchzuführen.

Bislang ist noch nicht klar, ob es sich bei den Gebühren um eine umsatzabhängige Provision wie bei den Gebühren für In-App-Käufe handelt. Für externe Links zu alternativen Zahlungssystemen verlangt Apple in den USA derzeit 27 Prozent Provision von den Entwickelnden – obwohl viele von ihnen ursprünglich dachten, sie könnten Apples 30-prozentige Provision umgehen, indem sie In-App-Käufe im App Store nicht nutzen.

iOS 17.4 wohl mit Sideloading-Option in Europa

Es ist auch unklar, wie Apple beabsichtigt, Apps zu überprüfen, die nicht über den App Store vertrieben werden. Sollte der Bericht jedoch zutreffen, würde er einen Großteil der ursprünglich von der DMA geplanten wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen aushebeln. Apple hätte immer noch die Kontrolle darüber, welche Software auf dem iPhone ausgeführt wird, und würde für jede App Gebühren erheben. Es bleibt daher abzuwarten, ob Apples Umsetzung für den europäischen Gesetzgeber akzeptabel sein wird.

Der Digital Markets Act ist vage gehalten, was die Einhaltung der Vorschriften durch so genannte „Gatekeeper“-Unternehmen angeht. Es ist wahrscheinlich, dass die Europäische Kommission nach Ablauf der Frist im März zusätzliche Anforderungen und Durchsetzungsmaßnahmen einführen wird. Es ist also möglich, dass Apple seine restriktive Kontrolle nicht unbegrenzt aufrechterhalten kann. Es wird erwartet, dass Apple in Kürze iOS 17.4 offiziell ankündigen wird, welches die Möglichkeit des Sideloadings in Europa beinhalten wird.