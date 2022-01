iTunes-Karten: Diese Woche nur mit 10 Prozent Bonus

In dieser Woche ist Apple nicht ganz so spendabel. Es dürfte sich ja mittlerweile herumgesprochen haben, dass bei iTunes-Karten ein Bonus von 20 Prozent üblich ist. Im Netto Marken-Discount gibt es in dieser Woche zwar ein Angebot, allerdings ist das deutlich schlechter.

Denn unter dem Motto „Kleine Freude für Jedermann“ gibt es beim Discounter in dieser Woche gerade mal einen Bonus in Höhe von 10 Prozent – und das selbst auf die großen iTunes-Karten im Wert von 100 Euro.

Ebenfalls aufgepasst: Die gekaufte Karte darf nicht einfach in der Schublade verschwinden, sondern muss bis zum 5. Februar eingelöst werden, damit das Bonus-Guthaben gutgeschrieben wird. Die Aktion bei Netto läuft noch bis zum 22. Januar.