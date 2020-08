Jabra Elite 45h: Neuer OnEar-Kopfhörer mit bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit

Der Jabra Elite 45h wurden erstmals auf der CES Anfang Januar dieses Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt, zusammen mit dem True Wireless-Modell Jabra Elite Active 75t. Auch beim Elite 45h handelt es sich um einen kabellosen Kopfhörer vom dänischen Audio-Experten, der allerdings in einem OnEar-Format daher kommt und sich mit einem Kaufpreis von 99,99 Euro in das Mittelklasse-Segment einordnet.

Mittlerweile ist der Jabra Elite 45h flächendeckend im deutschen Handel verfügbar, und das in fünf verschiedenen Farbvarianten: Schwarz/Silber, Navyblau, Beige, Schwarz und Schwarz/Kupfer. Bei Amazon zahlt man gegenwärtig 97,47 Euro bis 99,99 Euro, je nach gewählter Farbe, und kann zusätzlich von einer kostenlosen Prime-Lieferung am nächsten Werktag profitieren. Wir haben den Jabra Elite 45h seit einigen Wochen vorliegen und wollen euch unsere ersten Eindrücke schildern.

Dass der Jabra Elite 45h sich eher im Einstiegs- bis mittlerem Preissegment einordnet, macht sich gleich beim Auspacken des OnEar-Kopfhörers bemerkbar. Neben dem Kopfhörer selbst gibt es nur einen kleinen Neopren-Zugbeutel zum Transport und zur Aufbewahrung, sowie ein kurzes schwarzes USB-C-Ladekabel. Ein Hardcase oder weiteres Zubehör sucht man hier vergeblich. Der Neopren-Beutel verströmt zudem einen sehr chemischen Geruch, der sich auch auf die Kopfhörer überträgt. Hier heißt es, die Elite 45h samt Tasche erst einmal etwas auslüften zu lassen.

Die Eigenschaften des Jabra Elite 45h lesen sich eindrucksvoll: Das Hauptmerkmal ist eine bis zu 50 Stunden andauernde Laufzeit mit nur einer Akkuladung. Ein Schnelllademodus sorgt darüber hinaus für bis zu 10 Stunden Nutzung bei nur 15-minütiger Aufladung. Die Standby-Zeit beträgt über ein Jahr bei einer automatischen Abschaltung nach 24 Stunden, der Ladevorgang nimmt 1 1/2 Stunden in Anspruch. Zudem gibt es zwei MEMS-Mikrofone zum Annehmen von Anrufen und für Sprachanweisungen der unterstützten Sprachassistenten Siri, Alexa und Google Assistant. Bei ausgehenden Signalen hält der Elite 45h zudem eine Geräusch- und Windgeräuschunterdrückung bereit und kann über die Jabra MySound-App weiter konfiguriert werden. Bluetooth 5.0 mit einer Reichweite von bis zu 10 Meter und eine gleichzeitige Verbindung von zwei Endgeräten runden den nur 160 Gramm leichten OnEar-Kopfhörer ab.

Komfortabler Sitz, aber klapprige Bauweise

Ich hatte in der Vergangenheit mit einem Vorgänger-Modell, dem OnEar-Kopfhörer Jabra Move Wireless, bereits sehr gute Erfahrungen hinsichtlich Klang und Produktqualität gesammelt. Auch der Move Wireless wurde zum Marktstart für um die 100 Euro angeboten und hat sich als leistungsfähiges Einsteiger-Modell mit Bluetooth-Funktionalität bewährt. Umso gespannter war ich daher auf den Jabra Elite 45h und seine Fähigkeiten.

Designtechnisch hat sich der Elite 45h im Vergleich zu seinem Vorgänger-Modell stark verändert: Statt eines dünnen Stoff-Kopfbandes kommt nun ein dickeres und aus weichem Silikon gefertigtes Kopfpolster zum Einsatz. Auch die Dicke der Ohrpolster wurde etwas verstärkt und zudem mit einem Memoryschaum versehen. Ein dünner Aluminium-Bügel sorgt für die Verbindung zwischen Ohrhörer und Kopfpolster, die Ohrhörer selbst lassen sich im Vergleich zu den starren Vorgängern fast bis 180 Grad in beide Richtungen drehen. Insgesamt wirkt der Jabra Elite 45h allerdings auch deutlich klappriger, was vor allem am dünnen Kunststoff, der für die äußere Verschalung der Ohrhörer verwendet wurde, liegt. Zwar ist der Kopfhörer sehr leicht, aber das verwendete Material lässt ihn im direkten Vergleich mit dem Move Wireless minderwertiger wirken. Diesen Eindruck bestätigen auch die am Ohrhörer verbauten kleinen Buttons zum Ein- und Ausschalten sowie zur Musiksteuerung: Die Knöpfe haben keine sonderlich guten Druckpunkte und wackeln in ihren Einfassungen.

Der Tragekomfort hingegen ist generell gut, Menschen mit kleineren Köpfen wie mir könnte der Jabra Elite 45h jedoch etwas zu locker auf dem Kopf sitzen. Andererseits eignet sich dieses Modell dann auch sehr gut für Brillenträger, da der Druck auf die Brillenbügel nicht zu stark ausfällt und Kopfschmerzen so vermieden werden. Der Memoryschaum der Ohrpolster liegt weich auf den Ohrmuscheln auf, bietet aufgrund der OnEar-Bauweise aber natürlich keine komplette Abschirmung von der Außenwelt. Auch eine aktive Geräuschunterdrückung ist bei diesem Modell nicht vorhanden.

Räumliches Klanggefühl ist eher eng gefasst

In Bezug auf den Klang liefert Jabra hier 40mm-Treiber und eine Bandbreite von 20Hz bis 20 kHz im Musikmodus. Diese Eigenschaften sorgen für einen in dieser Preisklasse guten und durchaus angenehmen Sound. Werksseitig wirkt Musik allerdings etwas dünn im Bass und konzentriert sich eher auf klare Höhen. Hier hilft es definitiv, die Jabra-App aufzusuchen und das Hörprofil an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Insgesamt hatte ich zudem den Eindruck, dass der räumliche Klang sehr eng gefasst war und sich nur im Kopf, aber nicht um den Kopf herum bemerkbar machte. Andere Kopfhörer liefern hier etwas mehr „Weite“ beim Musikhören. Generell erhält man aber einen für den Preis ausgewogenen und nachträglich noch anpassbaren Sound, der die meisten User zufriedenstellen dürfte.

Das Fazit für den Jabra Elite 45h fällt daher insgesamt auch zufriedenstellend aus. Eine sehr lange Akkulaufzeit lässt das kompakte Modell zu einem hervorragenden Begleiter auf Reisen werden, zudem werden alle aktuellen Sprachassistenten unterstützt. Lediglich die etwas klapprige Bauweise hat mich bei diesem Modell etwas enttäuscht, hier ist man von Jabra sonst besseres gewöhnt. In Kombination mit der Jabra Sound+ App kann man zudem noch einiges mehr aus dem OnEar-Kopfhörer herausholen und ihn weiter personalisieren. Ich denke, dass der Preis dieses Modells zudem noch in den nächsten Monaten sinken wird – für 70 bis 80 Euro ist der Jabra Elite 45h definitiv ein guter Kauf. Weitere Infos gibt es außerdem auf der offiziellen Produktseite von Jabra.