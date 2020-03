Joyn Plus+: Streaming-Dienst von ProSiebenSat.1 jetzt drei Monate kostenlos

Ihr sucht noch Unterhaltung für die nächsten Wochen? Dann haben wir gute Nachrichten: Die ohnehin ziemlich zugänglich gestaltete TV-Mediathek von ProSiebenSat.1 könnt ihr jetzt noch umfangreicher nutzen. Dazu steht allen Neukunden das sonst kostenpflichtige Abonnement Joyn Plus+ ab sofort drei Monate lang kostenlos zur Verfügung.

Zumindest einen Hinweis dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen: Es ist eine Registrierung mit Angabe von Zahlungsdaten notwendig. Ab dem vierten Monat würde Joyn Plus+ 6,99 Euro kosten, mit einem Mausklick kann man das Abo aber problemlos kündigen.

Joyn Plus+ drei Monate lang kostenlos testen (zum Angebot)

Die große Frage lautet: Was bekommt man bei Joyn und insbesondere als Plus+-Nutzer überhaupt geboten?

Joyn (App Store-Link) kann ohnehin kostenlos genutzt werden. Ein großes Angebot an Sendern im Live TV und auch viele Serien, Shows oder Reportagen im Catch Up wird es weiterhin kostenlos zum Anschauen geben. Mit Joyn Plus+ können oben drauf noch exklusive Serien und Filme, viele Originals, zusätzliche Live TV Sender und besondere Catch Ups angeschaut werden – und alles in HD Qualität.

Das Abo beinhaltet neben Filmen und Serien von maxdome auch 60 Live TV Sender inklusive Pay TV Kanäle wie Discovery Channel, Eurosport 2 und ProSieben Fun. Joyn Plus+ Kunden können weitestgehend alle Mediathek-Inhalte werbefrei und in HD genießen. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen eine interessante Alternative zum bekannten Streaming-Programm auf Netflix uns Amazon Prime.