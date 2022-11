Kritik an Apple: App Store soll zu viele Nutzerdaten tracken

Apple stellt immer wieder den Datenschutz und die Privatsphäre in den Fokus und betont, dass Apple alles dafür tue, dass Daten privat bleiben. Doch hier folgt man wohl getreu dem Motto: Wasser predigen, aber Wein trinken. Nachdem Apple den App Store mit noch mehr Werbung angereichert hat, haben findige Entwickler herausgefunden, dass Apple jeden einzelnen Klick im App Store trackt.

Entwickler und Sicherheitsforscher haben ihre Bedenken geäußert, da Apple ein detailliertes Protokoll darüber erstellt, wie Nutzer und Nutzerinnen im App Store agieren. Die Nutzungsdaten, unter anderem alle Klicks im App Store, werden in Echtzeit über eine JSON-Datei an Apple geschickt. Neu scheint dieses Verhalten allerdings nicht zu sein, schon seit iOS 14.6 sollen diese Daten aufgezeichnet werden. Spannend: Nur kurz vorher hat Apple die App-Tracking-Transparenz mit iOS 14.5 eingeführt. Drittanbieter müssen so die Erlaubnis der Nutzer und Nutzerinnen einholen, um entsprechende Daten tracken zu dürfen.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Apple gibt es nicht, allerdings kann man davon ausgehen, dass die erwähnten Daten für Statistiken genutzt werden. Entwickler, die Werbung im App Store buchen, haben Zugang zu detaillierten Statistiken und Leistungen der gebuchten Anzeigen. Apple gibt an, dass gesammelte Daten nicht an Dritte weitergegeben werden, bedenkt man, dass Apple es anderen Konzernen schwer gemacht hat, Nutzer und Nutzerinnen für Werbung zu tracken, ist das Verhalten Apples inakzeptabel. Laut den Sicherheitsforschern werden App Store-Daten auch dann an Apple geschickt, wenn die Option „Personalisierte Werbung“ deaktiviert ist.