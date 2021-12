Legend of Mana: Rollenspiel-Klassiker erscheint im App Store

Bei Rollenspielen von Square Enix denkt man ja zunächst einmal an Final Fantasy, der Entwickler-Riese hat aber noch einige weitere Klassiker im Portfolio. Einen davon könnt ihr ab sofort auf iPhone und iPad installieren: Legend of Mana (App Store-Link). Das Rollenspiel, das bereits 1999 für die PlayStation veröffentlicht wurde, ist zum Start sogar reduziert erhältlich. Bis zum 21. Dezember bietet Square Enix 20 Prozent Rabatt und verkauft Legend of Mana für 21,99 Euro.

Legend of Mana bietet eine überarbeitete Grafik und neue Arrangements für ausgewählte Songs des Soundtracks. Man kann jederzeit zwischen dem neuen und dem Original-Soundtrack wählen. Enthalten ist ebenfalls das Minispiel „Ring-Ring-Land“, welches zum ersten Mal im Westen verfügbar ist.

Weitere gute Nachrichten: Das Spiel ist natürlich für Touchscreens optimiert, trotzdem gibt es auch eine volle Unterstützung für Controller. Die Tastenbelegung kann dabei sogar in den Einstellungen angepasst werden. Außerdem können Speicherstände in die iCloud geladen werden, so dass problemlos auf mehreren Geräten gespielt werden kann.

Da ich ehrlicherweise keine Ahnung von Legend of Mana habe, lasse ich die Story des Spiels vom Entwicklerteam erzählen:

Begebt euch auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum aus euren Träumen … und entdeckt dabei, dass die Weltkarte leer ist! Auf euren Reisen erhaltet ihr besondere Artefakte, die ihr an beliebigen Stellen auf der Karte platzieren könnt, um Städte und Dungeons zum Leben zu erwecken und die Story voranzutreiben.

Falls ihr den Klassiker schon damals gerne gespielt habt und ihn jetzt erneut erleben wollt, bietet euch Square Enix die Chance dazu.