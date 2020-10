Letzte Chance: 10 spannende Highlights rund um den Prime Day

Der diesjährige Prime Day war insgesamt 48 Stunden lang und damit so lang wie noch nie zuvor. Nur noch 5 Stunden sind übrig – also noch genug Zeit, das eine oder andere Schnäppchen mitzunehmen. Zum Abschluss des Shopping-Marathons haben wir noch mal 10 Highlights rund um den Prime Day für euch gesammelt und sind uns sicher, das hier auch etwas für euch dabei ist – alternativ könnt ihr die Prime Day Webseite auch selbst erkunden.

1. Amazon-Geräte: Vom Echo Dot bis zum Kindle Oasis

Die größten Rabatte gibt es wenig überraschend auf die hauseigenen Produkte von Amazon. Insbesondere der Echo Dot der dritten Generation, der ja bald vom Markt verschwinden wird, ist mit 19,49 Euro extrem günstig. Aber auch der Echo Studio ist als klangvoller Lautsprecher durchaus eine Empfehlung wert. Bei beiden Echo-Speaker bekommt ihr für einen kleinen Aufpreis von 20 Euro eine Hue-Color Lampe mit dazu. Ebenfalls reduziert: Kindle-eBook-Reader und Zubehör der Marken Ring, Eero sowie Fire TV.

18.438 Bewertungen Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit... Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem Lautsprecher für volleren und kräftigeren Klang.

Steuern Sie die Musikwiedergabe per Sprachbefehl – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify, TuneIn und weiteren. Sie können auch Hörbücher von Audible hören.

2. Apple: Unter anderem mit dem Apple Pencil 2

Unter anderem gab es am Prime Day das iPad Air der Vorgänger-Generation und die Magic Mouse 2 zum Sparpreis, beide Deals sind mittlerweile leider vergriffen. Vergünstigt zuschlagen könnt ihr noch beim Apple Pencil 2 – der Eingabestift ist mit den iPad Pro Modellen sowie dem neuen iPad Air kompatibel. Letzteres soll ja ab Freitag bestellt werden können, das passende Zubehör könnt ihr schon jetzt zum Sparpreis kaufen.

2.706 Bewertungen Apple Pencil (2. Generation) Mit dem neuesten Apple Pencil kannst du besser als je zuvor Notizen machen, schreiben und zeichnen – intuitiv, präzise und magisch.

Der Apple Pencil haftet magnetisch am iPad Pro und lädt kabellos.

3. Eve Systems: Zahlreiche HomeKit-Produkte

Mit seinen HomeKit-Produkten hat sich der Münchner Hersteller Eve Systems in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Heute bekommt ihr zahlreiche Produkte günstiger, angefangen bei einem einfachen Tür/Fenster-Sensor über die noch recht neue Eve Cam bis hin zu einem Wassersensor. Alle Produkte sind mit HomeKit ausgestattet und lassen sich innerhalb von wenigen Minuten mit eurem Smart Home verbinden.

Eve Water Guard - Smarter Wassermelder, 2m... Beugen sie teuren Wasserschäden vor: Der Wassermelder erkennt auslaufendes Wasser und warnt sie sofort

Alarmiert sie akustisch mit 100 dB, visuell über rotes blinken und per Mitteilung auf Apple iPhone, iPad oder Apple Watch

4. Sechs Audible-Hörbücher für jeweils 2,95 Euro

Auch bei seinen eigenen Services hat Amazon am Prime Day wieder einige Deals am Start. Besonders spannend finde ich das Prime Day Angebot rund um Audible. Den Hörbuch-Dienst könnt ihr als Neukunde sechs Monate lang für 2,95 Euro pro Monat abonnieren und bekommt in diesem Zeitraum sechs Hörbücher, die ihr auch nach der Kündigung des Abos weiter behalten könnt. Regulär kostet ein Monat Audible mit 9,95 Euro deutlich mehr.

5. Smartes Licht mit Philips Hue

Mein Favorit am Prime Day in Sachen Philips Hue ist das mobile Stimmungslicht Hue Go. Die verbesserte Version mit mehr Helligkeit und Bluetooth-Anbindung hat ursprünglich 80 Euro gekostet und wird im Handel seit einiger Zeit für 60 Euro verkauft. Am Prime Day bekommt ihr die Hue Go zusammen mit einem Hue Smart Button für 69,99 Euro. Sicherlich keine XXL-Ersparnis, aus meiner Sicht aber ein wirklich spannendes Bundle, das viele Hue-Nutzer ansprechen dürfte.

1.700 Bewertungen Philips Hue White & Col. Amb. LED Tischleuchte Go... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Tischleuchte mit integriertem Leuchtmittel platzieren, Hue Bluetooth App downloaden und schon können Sie Ihr Licht in einem Raum dimmen oder Lichtszenen einstellen

Für das volle Smart Home Erlebnis im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge (separat erhältlich) und entdecken Sie viele weitere Funktionen

6. UHD-Fernseher von Samsung

Auch wir konnten beim Prime Day nicht widerstehen und haben uns das eine oder andere Gadget gekauft. Mein Kollege Frederick hat beim Samsung QLED 4K Q80T zugeschlagen, der mittlerweile nicht mehr verfügbar ist. Einige Modelle des Herstellers könnt ihr euch noch zum Sparpreis sichern. Besonders praktisch: Die Samsung-Modelle verfügen über AirPlay, so dass ihr Bildschirminhalte wie Fotos oder Videos von eurem iPhone oder iPad aus auf dem Fernseher anzeigen lassen könnt.

59 Bewertungen Samsung QLED 4K Q80T 163 cm (65 Zoll) (Quantum... Ein intelligenter Prozessor: Der Quantum Prozessor 4K kann die Bildqualität Szene für Szene anpassen und sorgt damit immer für optimale Bedingungen. Mit 4K AI Upscaling werden Inhalte automatisch...

So spielen die Profis: Der Real Game Enhancer+ sorgt für jede Menge Spielspaß, ohne erst die Einstellungen anpassen zu müssen. In schnellen Actionszenen können Unschärfen reduziert werden, in...

7. Smarte Produkte von Withings

Die Fitness- und Gesundheitsprodukte von Withings haben uns bisher eigentlich immer überzeugt, insbesondere weil man sich als europäisches Unternehmen an hiesigen Datenschutz halten muss. Bei Gesundheitsdaten, die per App übertragen und verwaltet werden, ja nicht ganz unwichtig. Am Prime Day gibt es quasi das gesamte Sortiment mit einem Rabatt von 20 bis 40 Prozent. Angefangen von einer einfachen Körperwaage mit App-Anbindung bis hin zum smarten Blutdruckmessgerät.

1.812 Bewertungen Bündel: Withings BPM Connect mit Reiseetui:... Bündel: BPM CONNECT + REISEETUI: Premium Hartschalenetui mit weicher Innenseite für optimale Stoßdämpfung, leicht und gut im Koffer verstaubar.

BLUTDRUCK - Messung des systolischen & diastolischen Blutdrucks plus Herzfrequenz

8. Diese Heißluftfritteuse ist mein Küchen-Tipp

Gestern habe ich euch ja schon mit einer ausführlichen Empfehlung rund um den Philips Airfryer versorgt und ihr habt mich in den Kommentaren bestätigt: Ihr stehe mit meiner Meinung nicht alleine da. Eigentlich wollte ich das Gerät hier noch einmal empfehlen, doch leider sind mittlerweile alle Produkte ausverkauft. Aber keine Sorge: Ich liefere euch bald noch einen Bericht über den neuen Airfryer XXL mit Smart Sensing Technologie und das nächste Angebot kommt bestimmt auch bald.

1.213 Bewertungen Philips HD9860/90 Airfryer XXL Smart Sensing - das... Mit dem Philips Airfryer XXL Premium HD9860 können Sie Ihre Lieblingsspeisen mit wenig oder gar keinem Öl zubereiten

Die Smart SensingTechnologie passt Zeit und Temperatur während des Garvorgangs automatisch an und gart so die Gerichte auf den Punkt

9. Smart Home Produkte von Netatmo

Der französische Hersteller Netatmo begeistert uns seit Jahren mit seiner smarten Wetterstation, die mittlerweile sogar über eine HomeKit-Anbindung verfügt. Das Starter-Set bestehend aus Innen- und Außenmodul bekommt ihr am Prime Day für 113,99 Euro, zudem ist Zubehör wie etwa der Regenmesser reduziert erhältlich. Abseits der Wetterstation bietet Netatmo ebenfalls viele Produkte reduziert an.

2.069 Bewertungen Netatmo Smarte Wetterstation - WLAN, Funk, Innen-... MESSUNG DER UMGEBUNGSTEMPERATUR INNEN UND AUSSEN IN ECHZEIT: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität innen und außen, Lärmpegel innen, Luftdruck

WARNMELDUNGEN IN ECHZEIT: Mit unserer Wetterstation können Sie Warnmeldungen für innen und außen konfigurieren, die Sie dann auf Ihr Smartphone bekommen. Dank dem Belüftungsalarm wissen Sie immer,...

10. Microsoft Office 365 für die ganze Familie

Ein echter Dauerbrenner, der im Angebot immer gut ankommt. Für 49,99 Euro bekommt ihr die Familien-Lizenz von Office 365 für insgesamt sechs Benutzer. Im Paket enthalten sind unter anderem 1 TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person sowie Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates.