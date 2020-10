Widget Studio zeigt verbleibende Tage bis zu besonderen Ereignissen

Wie viele Tage sind es noch bis Weihnachten? Wie weit ist der Hochzeitstag noch entfernt? Wie viel Geduld ist noch bis zum nächsten Urlaub gefragt? Wer Antworten auf diese Fragen direkt auf dem Homescreen wünscht, sollte einen Blick auf „Widget Studio: Event Countdown“ (App Store-Link) werfen.

Die von Stefan Liesendahl entwickelte Anwendung richtet sich vor allem an iPhone-Nutzer mit iOS 14, lässt sich aber auch auf dem iPad nutzen. Der Download ist komplett kostenlos und es wird auch auf Werbung und In-App-Käufe verzichtet. So etwas unterstützen wir natürlich gerne mit einem kleinen Artikel.

Klein, mittel und groß: Widget Studio bietet drei verschiedene Widgets

Bevor ihr eines von drei mit Widget Studio erstellten Widgets auf eurem Homescreen platziert, muss die App natürlich erst einmal mit Daten gefüttert werden. Neue Ereignisse können in der App im Handumdrehen hinzugefügt werden, neben Datum und Bezeichnung könnt ihr unter anderem eine Hintergrundfarbe für das Widget festlegen, ein Icon auswählen und eine Wiederholungs-Option aktivieren. Ein eigenes Bild kann jedoch nicht gewählt werden.

Auf dem Homescreen bietet Widget Studio dann Widgets in drei verschiedenen Größen, in denen bis zu vier Ereignisse angezeigt werden können. Es lassen sich dabei entweder feste Ereignisse festlegen, alternativ könnt ihr euch alle hinterlegten Events auch in zufälliger Reihenfolge im Wechsel anzeigen lassen. Leider wird nur das kleinste Widget in der hinterlegten Farbe angezeigt, die größeren haben stets einen dunklen Hintergrund.

Natürlich ist „Widget Studio: Event Countdown“ keine umfangreiche App mit tausenden Optionen, aber das will sie auch gar nicht sein. Es geht um eine spezielle Funktion – und hier erfüllt der Gratis-Download die Erwartungen definitiv.