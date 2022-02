Life is But a Dream: Neuer Kurzfilm mit dem iPhone 13 Pro gefilmt

Apple hat den renommierte Regisseur Park Chan-wook („Oldboy“, „The Handmaiden“, etc.) beauftragt einen Kurzfilm mit dem iPhone 13 Pro zu drehen. „Life is But a Dream“ (Das Leben ist nur ein Traum), ist rund 20 Minuten lang und handelt von folgender Geschichte:

Ein Bestatter, der Holz für einen Sarg für den Retter seines Dorfes benötigt, gräbt ein verlassenes Grab aus. Doch dabei erweckt er versehentlich den Geist eines alten Schwertkämpfers. Nun versucht der Geist, seinen Sarg zurückzuerobern.

Natürlich hat Park Chan-wook die neuen Features des iPhone 13 Pro genutzt, unter anderem den Kinomodus, mit dem man ja den Fokus auch im Nachgang manuell anpassen kann. Klickt euch gerne noch in das Making-of, das ein paar spannende Einblicke zeigt.

Life is But a Dream

Life is But a Dream – Making-of