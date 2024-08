Logitechs Computer-Maus mit Abo wird es nicht geben

Als Logitech-Chefin Hanneke Faber laut über eine Computer-Maus mit Abonnement im Podcast von The Verga nachgedacht hat, folgte natürlich eine kontroverse Berichterstattung. Abonnements sind zwar nicht mehr wegzudenken, aber eine Computer-Maus im Abo? Das ist und bleibt für viele nicht vorstellbar – was ich absolut nachvollziehen kann.

Während die sogenannte „Forever Mouse“ für viel Furore gesorgt hat, meldet sich jetzt Logitechs Kommunikationschefin Nicole Kenyon zu Wort und gibt an, dass „es keine Pläne für eine Abo-Maus“ gibt. „Die erwähnte Maus ist kein tatsächliches oder geplantes Produkt, sondern ein Einblick in provokative interne Überlegungen zu zukünftigen Möglichkeiten für eine nachhaltigere Verbraucherelektronik.“, fügt sie an.

Die Abo-Müdigkeit ist real. Unternehmen, die fortlaufenden Software-Support für Produkte wie Mäuse und Tastaturen anbieten, müssen diesen natürlich finanzieren, aber „ein Abo-Modell“ kann nicht die Standardantwort für jeden CEO sein, der nach neuen Einnahmequellen sucht.