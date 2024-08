Anker Solix Smart Plug für Balkonkraftwerke ist ab sofort erhältlich

Die Anker Solix Solarbank 2 macht im Zusammenspiel mit dem hauseigenen Smart Meter eine richtig gute Figur. Der Smart Meater sorgt dafür, dass der Solarstrom den ganzen Tag über an den Hausverbrauch angepasst wird, um so keinen eigens erzeugten Strom zu verschenken oder einzuspeisen. Insofern ihr solch einen Smart Meater im Zählerschrank nicht einbauen könnt, zum Beispiel in einer Mietwohnung, könnt ihr jetzt zum Anker Solix Smart Plug greifen, der sich ja schon letzte Woche vorab gezeigt hat.

Anker Solix Smart Plug für 29 Euro (Amazon-Link)

2x Anker Solix Smart Plug für 49 Euro (Amazon-Link, 24,50 Euro pro Stück)

4x Anker Solix Smart Plug für 89 Euro (Amazon-Link, 22,25 Euro pro Stück)

6x Anker Solix Smart Plug für 129 Euro (Amazon-Link, 21,15 Euro pro Stück)

Der neue Anker Solix Smart Plug fungiert als Zwischenstecker, unter anderem könnt ihr eine Waschmaschine, einen Trockner, die Spülmaschine, den Fernseher und weitere Geräte anschließen, um den aktuellen Energiebedarf zu messen. Anhand dieser Anforderungen kann die Solix Solarbank die Ausgangsleistung entsprechend anpassen. In der intelligenten App könnt ihr den Smart Plug fernsteuern oder auch die Timer- und Countdown-Funktion nutzen. Beachtet aber: Der Solix Smart Plug ist nur mit der Solarbank 2 Serie kompatibel.

Der Markstart für den Anker Solix Smart Plug kommt doch überraschend früh. Den heutigen Tag hat sich Anker eigentlich für die Ankündigung neuer Ladegeräte in den Kalender geschrieben, jedoch wollen wir uns nicht beschweren, dass der Smart Plug ebenfalls schon heute verfügbar gemacht wird.