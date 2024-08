macOS Sequoia: Ausführen von nicht signierten Apps wird erschwert

Der einfachste Weg, Apps auf dem Mac zu installieren, führt über den Mac App Store. Doch nicht jedes Programm wird über den Mac App Store vertrieben, was mehrere Gründe haben kann. Entwickler und Entwicklerinnen, die ihre Apps zum Beispiel über die eigene Webseite zum Download anbieten, wird geraten, die eigenen Programme von Apple notariell beglaubigen und prüfen zu lassen. Dann steht einer einfachen und schnellen Installation auf dem Mac nichts mehr im Weg.

Allerdings kann man den sogenannten Gatekeeper einfach außer Kraft setzen, in dem man die App mit STRG + Klick öffnet. Doch in macOS Sequoia schafft Apple diesen Umweg ab und macht es schwieriger, Apps zu installieren, die nicht beglaubigt sind – was natürlich für mehr Sicherheit sorgt.

Unmöglich ist die Installation von nicht beglaubigten Programmen nicht, jedoch muss man fortan in den Systemeinstellungen unter „Datenschutz und Sicherheit“ die entsprechenden Informationen aufrufen und prüfen, und erneut bestätigen, ob man die App wirklich ausführen möchte.