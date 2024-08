Waterfield Vitesse Backpack: Neuer klassischer Rucksack aus gewachstem Leinen

Über die tollen Taschen und Accessoires von Waterfield Designs aus dem US-amerikanischen San Francisco haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet. Nun hat die Manufaktur aus Kalifornien eine ganze Taschenreihe zum beliebten „Vitesse“-Messenger angekündigt, die nach und nach in diesem Monat vorgestellt werden.

Den Anfang macht an diesem 6. August der neue Waterfield Vitesse Backpack, ein klassisch designter Rucksack aus gewachstem Leinen. Das Hauptfach des Rucksacks ist über eine extra breite Öffnung zugänglich, die es ermöglicht, Gegenstände in den unteren Bereichen der Tasche leichter zu finden. Die Außenkanten lassen sich an den Seiten des Rucksacks einhaken, um seine stromlinienförmige Form beizubehalten, oder sie können alternativ ausgehakt bleiben, um die Kapazität zu erhöhen.

Ein integriertes Laptop-Fach im großen Hauptfach ist groß genug für ein 16-Zoll-MacBook Pro mit oder ohne Sleeve, und ein Fach mit offener Oberseite sowie drei Stiftfächer sorgen dafür, dass kleine Utensilien in der Nähe der Oberseite der Tasche leicht zugänglich sind.

Eine gefaltete Vordertasche im Schulranzen-Stil mit zwei Innenfächern sorgt dafür, dass häufig benötigte Gegenstände wie Telefon, Schlüssel, Brieftasche und Brille gut organisiert und griffbereit sind. Eine Klappe aus dickem gewachstem Segeltuch sichert die Tasche mit einer modernen Schnalle im Stil eines Gleitschirms, die sich leicht mit einer Hand bedienen lässt. „Der ungefütterte Rucksack zeigt die zeitlose Schönheit eines traditionellen Textils, das die Zeiten überdauert hat“, heißt es zum Vitesse Backpack von Waterfield.

Das sind die Eigenschaften des Rucksacks auf einen Blick:

Wasserabweisendes, gewachstes Segeltuch, hergestellt in den USA von einer renommierten Textilfabrik, die dieses Material seit 1930 produziert.

Die erweiterbare obere Öffnung ermöglicht einen weiten, einfachen Zugriff auf den Inhalt; sie kann mit G-Haken an beiden Seiten befestigt werden, um die stromlinienförmige Form der Tasche beizubehalten, oder sie kann für zusätzliches Fassungsvermögen offen gelassen werden.

Das Laptop-Fach aus Segeltuch passt für ein 16-Zoll-MacBook Pro mit oder ohne Sleeve.

Ein offenes Fach für Zubehör und drei Stiftfächer bieten Platz für kleine Gegenstände.

Die plissierte Vordertasche mit zwei Innentaschen bietet Platz für Telefon, Brieftasche, AirPods und mehr.

Die vom Gleitschirmfliegen inspirierte Metallschnalle sichert die Vordertasche und lässt sich leicht mit einer Hand bedienen.

Die Kofferdurchführung auf der Rückseite mit einem cleveren Klettverschluss in der Mitte hält die Tasche sicher an ihrem Platz und erleichtert die Navigation am Flughafen.

Die wasserdichten, doppelseitigen YKK-Reißverschlüsse schützen vor Wettereinflüssen und bieten zusätzlichen Komfort.

Ergonomische, mit Neopren gepolsterte, feuchtigkeitsableitende Gurte halten Benutzer und Benutzerinnen bequem und trocken.

Der lederumwickelte Griff erleichtert das schnelle Greifen oder das Aufhängen an einem Haken.

Der neue Waterfield Vitesse Backpack ist ab sofort im Webshop der kalifornischen Manufaktur zum Preis von 219 USD (ca. 200 Euro) in den beiden Leinenfarben Dunkelblau und Braun bestellbar. Bis Ende August sollen noch weitere Taschen der Vitesse-Kollektion, darunter die kleine Umhängetasche Vitesse Sling Pouch am 13. August sowie die Vitesse Duffel am 27. August, präsentiert werden. Wir haben bereits ein Exemplar des Vitesse Backpacks angefragt und werden euch den Rucksack hoffentlich bald im Detail vorstellen können.