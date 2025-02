M4 MacBook Air: Apple-Teams machen sich bereit für den Verkaufsstart

Apple-Insider Mark Gurman hat in seinem Power-On-Newsletter Einblicke in Apples Verkaufsvorbereitungen für das neue MacBook Air mit M4-Chip geteilt. Laut Gurman leiten Teams aus Apples Marketing-, Vertriebs- und Einzelhandelsabteilungen gerade alles für die Veröffentlichung der neuen 13- und 15-Zoll MacBook Airs in die Wege. Losgehen soll es im März.

Ein genaues Datum für den Verkaufsstart der neuen MacBook Airs steht bisher noch nicht fest. Alle Zeichen deuten laut Gurman aber darauf hin, dass ein Marktstart kurz bevor steht. So seien in den Stores bereits Platz für die aktuellen M4-Modelle geschaffen worden.

Doch auch Mark Gurman scheint über keine genaueren Informationen hinsichtlich Launch-Termin zu verfügen, denn er bleibt mit seinen Äußerungen zu einem möglichen Verkaufsstart weiterhin vage und spricht lediglich von „März“. Ursprünglich war vermutet worden, dass die neuen M4 MacBook Air-Modelle Apples erste neue Hardware sein würden, die das Unternehmen 2025 auf den Markt bringen werde. Dieser Titel ging nun aber an das iPhone 16e.

Dass es ein neues MacBook Air geben wird, ist allerdings sicher. Apple bestätigte dies versehentlich beim Release von macOS Sequioa 15.2 im Dezember, in dem Dateien enthalten waren, die auf die neue MacBook-Air-Modell verwiesen.