Neues HDMI-Kabel von Anker kann auch ein MacBook aufladen

Apple hat für 79 Euro den USB‑C Digital AV Multiport Adapter (64,99 Euro bei Amazon) im Sortiment, mit dem man ein Monitor per HDMI anschließen und das MacBook per USB-C laden kann. Eine echte Alternative ist das neue 90 Zentimeter lange „Anker USB-C auf HDMI Kabel„, dass ebenfalls eine Lademöglichkeit für einen angeschlossenes MacBook bietet.

Via USB-C wird das Kabel am MacBook eingesteckt und per HDMI mit einem Display verbunden, wobei am HDMI-Adapter ein zusätzlicher USB-C-Port zu finden ist, um den Mac mit bis zu 140 Watt Pass-Through laden zu können. Ein entsprechendes Netzteil und Kabel werden vorausgesetzt. Der HDMI-Connector unterstützt 4K mit 60 Hz und da ihr das Stromkabel direkt am Adapter anschließt, belegt ihr am Mac nur einen Steckplatz.

Auch für das iPad, Konsolen und mehr geeignet

Das neue Adapter-Kabel ist auch mit dem iPhone 15 und neuer, mit dem iPad Pro ab 2020 oder mit Gaming-Konsolen kompatibel. Ebenso gibt es Support für Laptops von Dell, Lenovo oder HP. Als externes Gerät kann nicht nur ein Monitor herhalten, sondern auch ein Fernseher.