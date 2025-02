Apple C1: Einblicke in das Testlabor, in dem das Modem entwickelt wurde

Im iPhone 16e hat Apple erstmals ein intern entwickeltes Modem verbaut, das C1. Um den Chip zu promoten, hat der Konzern aus Cupertino verschiedene YouTuber sowie Journalisten und Journalistinnen in den Apple Park eingeladen. Zu diesen gehörte auch der YouTuber Andru Edwards, der Einblicke in Apples Testlabor bekam und sich mit einem Apple-Ingenieur über den neuen C1-Modem-Chip unterhalten konnte.

Apple hat bereits berichtet, dass das C1-Modem das bislang stromsparendste Modem sei, das in einem iPhone verbaut wurde, vor allem auch im direkten Vergleich zu den bislang verwendeten Modellen von Qualcomm. Nicht ohne Grund verfügt das neue iPhone 16e über die längste Akkulaufzeit eines iPhones mit 6,1-Zoll-Displaygröße. Bei der Wiedergabe von Videos soll die Neuerscheinung bis zu 26 Stunden durchhalten.

In den Testlaboratorien von Apple im Apple Park konnte das C1-Modem vor der Marktreife ausgiebig getestet werden, um so vorab Probleme erkennen und diese beheben zu können. Apple testete das Modem unter anderem in sogenannten Umweltkammern, wo der Chip unterschiedlichen extremen Temperaturen ausgesetzt war, und führte physikalische Tests durch, um eine Langlebigkeit im Alltag zu gewährleisten. Netzwerktests simulierten einen Datenverkehr in einem überfüllten Stadion oder auch schlechte Empfangsleistungen in sehr abgelegenen Gegenden.

Vorab in 55 Ländern und mit über 180 Mobilfunkprovidern getestet

Vor der Verwendung des C1-Modems im iPhone 16e wurde der Chip in 55 Ländern weltweit mit mehr als 180 verschiedenen Mobilfunkprovidern getestet, um zuverlässige Verbindungen garantieren zu können. Auch mit dem A18 Chip von Apple kann das C1-Modem zusammenarbeiten, der Apple-Chip ermöglicht es sogar, die Netzwerklast für höhere Geschwindigkeiten zu optimieren. Der auf einem 4-Nanometer-Prozess basierende Modem-Chip unterstützt bislang noch nicht die schnelleren mmWave 5G-Verbindungen, es ist aber damit zu rechnen, dass dies bei zukünftigen Modellen der Fall sein wird.

Wenn ihr euch für kleine Einblicke in Apples Testzentren und die Entwicklung von neuen Apple-Bauteilen interessiert, legen wir euch das rund achtminütige Video von Andru Edwards bei YouTube auf jeden Fall ans Herz. Das Video liegt in englischer Sprache vor und bietet auch optionale englische Untertitel.

