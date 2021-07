MacBook Pro: Weitere Gerüchte zur neuen Generation gesichtet

Die zweite Jahreshälfte könnte bei Apple sehr spannend werden, denn es werden noch zahlreiche neue Produkte erwartet. Unter anderem warten wir auf ein neues 14″ und 16″ MacBook Pro mit Apple Silicon und weiteren Upgrades. Der bekannte Leaker Dylandkt teilt nun weitere Infos.

So soll das kommende MacBook Pro eine aktualisierte 1080p Webcam bekommen, die aktuell nur im neuen M1-iMac zum Einsatz kommt. Im Moment kommen die MacBooks mit einer 720p Webcam aus, allerdings hat Apple die Kameras der M1-MacBooks digital optimiert.

Großer iMac mit Apple Silicon in Arbeit

Mark Gurman hat in seinem Newsletter darauf hingewiesen, dass Apple weiterhin an einem neuen, großen iMac arbeitet. Der „größere, neu gestaltete iMac, der die Intel 27-Zoll-Modelle ersetzen soll, ist auf dem Weg“, so Gurman, und könnte mit einem größeren Bildschirm kommen. Das Gerät wird wahrscheinlich von einem M1X- oder M2-Prozessor angetrieben, weitere Details sind noch unbekannt.