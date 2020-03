MagentaTV Stick startet inklusive 3 Monate MagentaTV und Disney+

Passend zum Start von Disney+ vertreibt die Telekom ab heute den neuen MagentaTV Stick. Dieser kann unabhängig vom eigenen Internetanbieter genutzt werden und kostet einmalig 69,99 Euro. Im Preis enthalten sind jeweils 3 Monate Zugriff auf MagentaTV und Disney+.

Michael Schuld, TV-Chef der Telekom:

Mit dem MagentaTV Stick bieten wir nicht nur der jungen Streaming-affinen Generation ein einzigartiges TV-Erlebnis. Auch jene Kunden, die unser MagentaTV IPTV Produkt nicht buchen können, weil sie noch an einen anderen Internetanbieter gebunden sind oder die verfügbare Bandbreite nicht ausreicht, können nun MagentaTV erleben. Die Hereingabe von Disney+ rundet dieses großartige Angebot ab.

MagentaTV bietet 50 TV-Sender in HD sowie exklusive Serien und Filme in der Megathek. Gleichzeitig gibt es Zugriff auf Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, Spotify, ARD, ZDF, Twitch und mehr. Die App von Disney+ ist bereits vorinstalliert.

Die Highlights des MagentaTV Sticks

Leistungsstarker Streaming-Stick auf Basis von Android TV

Einfach über HDMI an den Fernseher anschließen und mit dem WLAN verbinden

Direkter Zugriff auf MagentaTV, Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN und Tausende von Apps im Google Play Store

Unterstützung von 4K Ultra HD und HDR

Für MagentaTV und Fernsehen in HD wird eine Internetverbindung mit mindestens 6 MBit/s empfohlen, für 4K Ultra HD und HDR (z.B. Netflix) sollten mindestens 25 MBit/s im Download zur Verfügung stehen. Der Stick wird per HDMI angeschlossen, zudem ist eine Bluetooth-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. Der MagentaTV Stick unterstützt HDMI 2.1 mit HDCP 1.4 sowie HDCP 2.2. An Wi-Fi-Standards werden Wi-Fi mit 2,4GHz und 5GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 Dualband) mit WPA/WPA2 unterstützt. Eine Anbindung via LAN-Kabel ist mit einem USB-LAN-Adapter möglich. HDR 10, HDR 10+ und HLG werden unterstützt. Mit dem nächsten Firmware-Update steht auch Dolby Vision zur Verfügung.

Nach den 3 Inklusivmonaten kostet die Disney+ Option 6,99 Euro pro Monat (entspricht dem Standard-Angebot von Disney+, Mindestvertragslaufzeit 1 Monat, Kündigung erfolgt gegenüber der Telekom). Nach Ablauf der 3 Monate kostet MagentaTV Plus (App) bzw. MagentaTV App Plus 7,95 Euro pro Monat (für Bestandskunden mit MagentaZuhause mit MagentaTV nur 4,95 Euro pro Monat). Der Dienst verlängert sich automatisch und ist monatlich kündbar.