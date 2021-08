Meross Garagentoröffner mit HomeKit derzeit wieder im Angebot

In den vergangenen Wochen ist es verdächtig ruhig rund um Meross geworden, jedenfalls ist uns schon länger keine Neuerscheinung des asiatischen Herstellers mehr über den Weg gelaufen. Aber es gibt ja auch noch die Bestseller, wie zum Beispiel den Garagentoröffner mit HomeKit-Unterstützung.

Das kleine Modul, das an zahlreichen bestehenden Antrieben einfach nachgerüstet werden kann, kostet normalerweise 55,99 Euro. Amazon hat den Preis ohnehin auf 45,25 Euro reduziert, zusätzlich könnt ihr auf der Produktseite noch einen Rabattgutschein in Höhe von 6 Euro abrufen. Somit reduziert sich der Endpreis auf 39,25 Euro.

Eine Herausforderung gibt es dann aber doch. Dass bei euch in der Garage Strom liegt, das ist angesichts des Garagentorantriebs keine Überraschung. Das Modul von Meross benötigt aber auch eine stabile WLAN-Verbindung, was für einige eine echte Herausforderung sein kann. Zudem müsst ihr darauf achten, ob euer Antrieb kompatibel ist, das könnt ihr aber in diesem Dokument nachschlagen.

Nach der Installation könnt ihr das Garagentor nicht nur in der Home-App steuern, sondern auch über Siri-Sprachbefehle. Ebenso sind Automationen möglich. Gegebenenfalls ist die Installation der Meross-App notwendig, um die nötigen Start- und Stopp-Punkte korrekt zu setzen – falls es in HomeKit zu Fehlermeldungen kommt. Das ist am Ende aber ein Kinderspiel.

Besonders klasse funktioniert die Geschichte übrigens in Verbindung mit CarPlay. Dann wird in der Kachel-Ansicht nämlich automatisch ein Icon des Garagentors angezeigt, sobald ihr euch mit dem Auto eurem Zuhause nähert. Dann reicht ein einfacher Fingertipp auf das Autodisplay aus, um das smarte Garagentor zu öffnen.