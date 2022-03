Mobilfunknetze bei Stiftung Warentest: Netzqualität nimmt weiter zu

Die deutsche Stiftung Warentest hat wieder einmal die Mobilfunknetze hierzulande genauer unter die Lupe genommen und in einem ausführlichen Test bewertet. Telekom, Vodafone und O2 mussten sich in rund 4.000 abgespulten Straßenkilometern mit den Testfahrzeugen des Warentest-Teams beweisen.

„Dabei surften wir mit jedem der drei Netzbetreiber O2, Telekom und Vodafone automatisiert permanent im Internet“, heißt es von Stiftung Warentest. Auch mehr als 5.000 Anrufe wurden getätigt, „etwa 1.770 pro Anbieter“, wie es dort ebenfalls zur Durchführung des Tests heißt. Das überraschend gute Ergebnis: Nur drei der getätigten Anrufe brachen ab – alle im O2-Netz. „Im Test vor fünf Jahren wurden wir noch 115 Mal unterbrochen, ungleich verteilt auf alle drei Anbieter“, so die Stiftung Warentest.

Beim mobilen Surfen ist das Fazit des Test-Teams zwiegespalten. Es gibt definitiv erkennbare Fortschritte zu vermelden, vor allem, was die Geschwindigkeit beim Datentransfer angeht. Man bekomme bei vergleichbaren Mobilfunkkosten mehr Leistung als noch 2017, so die Kernaussage. Obwohl die Testenden dieses Mal strenger bewertet hätten, schnitten alle drei Anbieter gut ab.

Telekom überzeugte im städtischen und ländlichen Raum

Kritik gab es allerdings auch am neuen 5G-Mobilfunkstandard: Die Netze schöpften die Möglichkeiten noch nicht vollends aus. „Da ist vor allem außerhalb der Städte noch viel aufzubauen“, so das Fazit. „Außerdem gibt es in Deutsch­land noch immer weiße Flecken ganz ohne Funk­netz. Genauso wie graue Flecken, wo nur ein einziger Netz­betreiber Mobil­funk anbietet.“

Als Testsieger vom Platz ging auch in diesem Jahr erneut das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom, das dieses Mal knapp vor Vodafone. O2 landete erneut auf dem dritten Rang, aber „holte im Vergleich zum Test 2017 deutlich auf“. Vor allem im 5G-Netz überzeugte die Telekom mit einem hohen Anteil an Datenverbindungen sowohl im städtischen, als auch im ländlichen Gebiet.

Danach richtet sich auch die Handynetz-Empfehlung der Stiftung Warentest: „Wer über­wiegend in einem urbanen Umfeld unterwegs ist, kann getrost O2 nutzen, im ländlichen Bereich sind Telekom und Vodafone besser.“ Der gesamte Testbericht kann auf der Website von Stiftung Warentest eingesehen werden.

Welches Mobilfunknetz und welche Tarife nutzt ihr zum Telefonieren und mobilen Surfen? Seid ihr damit zufrieden? Wir sind wie immer gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen zum Thema.