Netflix: Immer mehr Verluste von Langzeit-Abonnements

Netflix (App Store-Link) galt jahrelang als das Nonplusultra im Bereich des Videostreamings – sogar die Begriffe „Netflix & Chill“ für einen entspannten Abend vor dem Bildschirm oder „netflixen“ als Verb für ebendiese Tätigkeit hielten Einzug in den Sprachgebrauch. Mit wachsender Konkurrenz am Markt und kontinuierlich gestiegenen Abo-Preisen wird es für Platzhirsch Netflix aber immer schwieriger, Kunden und Kundinnen langfristig an sich zu binden.

Dies zeigt auch ein neuer Bericht von The Information. Das Onlineportal begutachtete Daten aktueller Studien und konnte feststellen, dass der Streamingdienst immer mehr Langzeit-Abonnements verliert. Insgesamt 13 Prozent der Kündigungen im ersten Quartal 2022 entfielen auf Personen, die seit mehr als drei Jahren bei Netflix angemeldet sind. The Information bezieht sich dabei auf Daten, die vom Marktanalysten Antenna stammen. Das Unternehmen sammelt Daten von fünf Millionen Menschen aus den USA, die ihre Streaming-Abos anonym teilen.

Laut The Information sind es entgegen der Vermutung aber nicht neue Nutzer und Nutzerinnen, die ihre Abonnements bei Netflix schnell wieder kündigen. Vor allem Langzeit-Abos werden gekündigt – ein Hinweis darauf, dass der Videostreaming-Dienst Probleme hat, seinen Kundenstamm länger an sich zu binden.

Netflix bekommt Konkurrenzdruck zu spüren

Noch im zweiten Quartal des letzten Jahres entfielen 70 Prozent der Kündigungen auf Befragte, die Netflix weniger als ein Jahr lang abonniert hatten, während sechs Prozent auf Langzeit-Abonnements entfielen. Im ersten Quartal dieses Jahres sahen die Zahlen schon anders aus: 60 Prozent der Kündigungen entfielen auf Kurzzeit-Abos von unter einem Jahr, 13 Prozent auf Langzeit-Abos.

Insgesamt fiel das Q1 2022 mehr als dürftig für Netflix aus. Zum ersten Mal seit über zehn Jahren hat man in diesem Zeitraum Abonnements verloren und nicht hinzugewonnen. Dem Streaming-Anbieter kehrten laut eigenen Angaben 200.000 Nutzer und Nutzerinnen den Rücken. Zuvor hatte man den Dienst im März aufgrund des Ukraine-Krieges in Russland eingestellt, und dann auch noch die Preise für alle Abo-Stufen in den USA und Kanada erhöht. Der Videostreaming-Markt ist hart umkämpft – und das bekommt der frühere Marktführer nun auch deutlich zu spüren. Auch im kommenden Quartal rechnet Netflix mit einem weiteren Verlust und will diesem noch in diesem Jahr mit der Einführung eines günstigeren werbefinanzierten Abos entgegenwirken.