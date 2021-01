Netflix testet 3D Audio für die AirPods Max und AirPods Pro

3D Audio ist bei den AirPods Max unglaublich immersiv und auch mit den AirPods Pro kann man ein tolles Hörerlebnis erhalten. Dafür benötigt es aber entsprechende Inhalte und wie nun iPhoneSoft berichtet, möchte Netflix 3D Audio anbieten.

iPhoneSoft beruft sich auf Aussagen eines Netflix-Mitarbeiters aus den USA, der behauptet, dass Netflix an der Unterstützung für 3D Audio arbeitet. So soll noch im Frühling ein Auswahl an Filmen und Serien mit 3D Audio funktionieren.

3D-Audio mit dynamischer Kopferfassung verleiht dem Film oder Video, das du dir gerade ansiehst, einen kinoähnlichen Surround-Sound, als käme der Ton aus allen Richtungen. Das Klangfeld bleibt dem Gerät zugeordnet, und die Stimme bleibt beim Schauspieler oder in der Szene auf dem Bildschirm.

Um 3D Audio nutzen zu können, benötigt ihr die AirPods Max oder die AirPods Pro und zugleich ein iPhone 7 oder neuer. iOS 14 oder iPadOS 14 sind ebenfalls eine Grundvoraussetzung.